Découvrez tous les détails du scandale de corruption chez Mobilis

Dans cet article, nous allons lever le voile sur l’un des scandales les plus retentissants de ces dernières années : la corruption chez Mobilis. Cette affaire a secoué le monde des affaires et a mis en lumière des pratiques douteuses au sein de cette entreprise majeure. Sans entrer dans les détails pour l’instant, sachez que ce scandale a impliqué des sommes astronomiques et a eu des répercussions à grande échelle. Restez avec nous pour découvrir tous les aspects de cette affaire qui a fait trembler le monde de l’industrie.

Le procès de corruption impliquant ATM Mobilis et un consortium algéro-chinois s’ouvre

Le tribunal économique de Sidi M’hamed se prépare à examiner une affaire de corruption d’envergure le 23 janvier. Cette affaire met en cause l’opérateur de téléphonie mobile ATM Mobilis et un consortium algéro-chinois. Les pertes financières, estimées à plus de 1000 milliards de centimes, sont attribuées à des pratiques de favoritisme et de mauvaise gestion. Le scandale concerne un contrat accordé à Tech 3 et SARL Data MENA pour la modernisation des infrastructures de Mobilis, malgré le manque d’expérience de cette dernière. Le coût du projet a explosé, passant de 16,6 milliards de dinars à 100 milliards de dinars, une augmentation qui reste inexpliquée.

Les détails du scandale financier : accusations et irrégularités

Le contrat de modernisation des infrastructures de Mobilis a été attribué à Tech 3 et SARL Data MENA, malgré leur manque d’expérience avéré. Des accusations graves pèsent sur les cadres de Mobilis, y compris l’ex-PDG, pour détournement de fonds, conflits d’intérêts et favoritisme. Les enquêteurs ont également relevé des retards non sanctionnés, des surcoûts de stockage s’élevant à 11 milliards de centimes et des modifications suspectes du cahier des charges, qui semblent avoir favorisé le consortium. Le coût initial du projet, estimé à 16,6 milliards de dinars, a grimpé de manière inexplicable pour atteindre 100 milliards de dinars.

Un gouffre financier : de 16,6 à 100 milliards de dinars

L’ampleur des pertes financières dues à ce scandale est stupéfiante, dépassant les 1000 milliards de centimes. Le coût du projet de modernisation des infrastructures de Mobilis a connu une inflation spectaculaire, passant de 16,6 milliards de dinars à 100 milliards de dinars, soit une multiplication par six du coût initial. SARL Data MENA, malgré son manque d’expérience, est impliquée dans cette affaire qui a engendré un préjudice financier colossal pour l’entreprise publique et l’État algérien.