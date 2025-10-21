Défaite amère pour l’USMA en Côte d’Ivoire, la vidéo qui fait le tour du web

L’USM Alger a connu un début difficile dans la Coupe de la Confédération, s’inclinant face à l’AFAD Plateau en Côte d’Ivoire.



Malgré une défaite 1-0 marquée par un but précoce et un penalty manqué, les Algériens gardent espoir pour le match retour à Alger. Leur détermination sera mise à l’épreuve alors qu’ils cherchent à atteindre la phase finale de la compétition.

Coup d’envoi difficile pour l’USMA en Côte d’Ivoire

L’USM Alger a connu un début de match compliqué lors de son entrée en Coupe de la Confédération face à l’équipe ivoirienne d’AFAD Plateau.

Le but encaissé si tôt a été un coup dur, mais on connaît notre équipe. À Alger, ils ont toujours su se battre jusqu’à la dernière minute.

Youssef, 32 ans, supporter de l’USMA

Une défaite à l’extérieur a marqué ce premier tour préliminaire, nécessitant une correction majeure pour le match retour afin de nourrir des espoirs de qualification en phase finale.

L’USMA s’incline à l’extérieur face à AFAD (1-0)

Les Usmites devront inverser la tendance lors du match retour à Alger pour espérer se qualifier pour la Coupe CAF. ❤️🖤 pic.twitter.com/FQZYJlj2NV — Icosium FC (@IcosiumFC) October 19, 2025



Le coup dur est survenu dès la 9e minute lorsque Jarju Kalliu a profité d’une perte de balle de Boukhanchouche pour ouvrir le score. Cette erreur a mis les Rouge et Noir dans une position délicate dès le début de la rencontre.

Un penalty sauvé, un espoir maintenu ?

La deuxième mi-temps a vu le gardien Oussama Benbot se distinguer. À la 68e minute, il a réussi à détourner un penalty de Kouadiio, suite à une faute commise par le défenseur Che Malone dans la surface.

Pénalty pour l’Académie de FAD, mais l’international algérien Benbot sauve l’USMA du but du break ! 🧤

pic.twitter.com/jUoIopXCOD — Icosium FC (@IcosiumFC) October 19, 2025



Malgré la défaite 1-0, cette action héroïque laisse à l’USMA des chances de renverser la situation lors du match retour à Alger. Les joueurs d’Abdelhak Benchikha devront toutefois redoubler d’efforts pour espérer atteindre la phase finale.

La phase finale en ligne de mire : un défi de taille pour l’USMA !

Les joueurs d’Abdelhak Benchikha sont face à un défi colossal. Pour espérer atteindre la phase finale, ils devront redoubler d’efforts et montrer une détermination sans faille lors des prochains matchs.



Le match retour à Alger revêt une importance capitale. C’est l’occasion pour l’USMA de renverser la situation et de se racheter de leur défaite initiale. Leur performance lors de cette rencontre pourrait bien être décisive pour la suite de la compétition.