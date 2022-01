Défaite CAN 2021 : Le capitaine de l’équipe algérienne sort enfin de son silence

Moins d’une semaine après la sortie amère des Verts de la Coupe d’Afrique des Nations, Riyad Mahrez s’est enfin exprimé. Il envoie un message fort aux Algériens.

Dans une série de postes sur les réseaux sociaux, la capitaine des Fennecs a réagi avec un point d’aigreur à l’exclusion de l’équipe algérienne de la CAN et promet de conduire son club à la Coupe du monde.

En effet, tout est rendu au fiasco pour les hommes de Djamel Belmadi jeudi dernier lors du match contre la Côte d’Ivoire. Face à l’enjeu de l’affrontement qui était synonyme de sortie, l’angoisse était majeure pour l’équipe, mais aussi pour les supporteurs.

C’était une défaite inattendue forçant les Verts à quitter le championnat aussitôt. À cet effet, le capitaine a attendu quelques jours avant de s’exprimer.

Sans chercher des excuses, il a affirmé que lui et son équipe n’ont pas été à la hauteur. Il assume sa défaite et a fait la promesse de se redresser pour rendre les Algériens de nouveau fiers de leur équipe nationale.

Il faut tout de même se rappeler que les Fennecs étaient au sommet de la réussite depuis 2018 avec une série de victoires incroyables. Ils ont toujours apporté de la joie et de la fierté aux supporteurs algériens jusqu’à ce premier tour de la Coupe d’Afrique 2021.

Toutefois, cela n’a pas empêché certains fidèles de livrer des critiques et des commentaires répulsifs. Mahrez a donc souligné l’ingratitude de certaines personnes.

sont derrière nous aujourd'hui.. mais je lis beaucoup de message négatifs, et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les 2 sens. Cette compétition nous aura servi de rappel, et on reviendra plus forts de cela soyez en sûrs.

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 25, 2022