Délais de livraison des voitures : Himayatec intervient pour résoudre la crise imminente

Himayatec et Chery Algérie s’engagent à résoudre les problèmes de livraison de véhicules

Face à la grogne grandissante des clients, l’organisation algérienne de défense des consommateurs Himayatec a tenu une réunion avec les responsables de Chery Algérie. Cette rencontre fait suite à l’indisponibilité prolongée des véhicules neufs et au non-respect des délais de livraison malgré le paiement et l’accomplissement des démarches administratives par les clients.

Un accord a été conclu entre les deux parties, avec un engagement ferme de Chery Algérie à traiter efficacement les requêtes des clients, dans le respect des procédures en vigueur et la transparence.

Chery Algérie s’engage à respecter les droits des consommateurs

En réponse aux plaintes répétées concernant les retards de livraison, Chery Algérie a pris un engagement solide envers ses clients. L’accord conclu avec Himayatec, l’organisation algérienne de défense des consommateurs, vise à préserver les droits des consommateurs et à répondre à leurs préoccupations de manière transparente et efficace.

Les clients touchés par ces retards sont invités à soumettre leur plainte à Himayatec, qui assure un suivi continu du dossier jusqu’à sa résolution définitive. Cet accord souligne l’importance que Chery Algérie accorde au respect des procédures et à la satisfaction de ses clients.

Appel à soumettre les plaintes et suivi du dossier par Himayatec

Himayatec invite tous les clients de Chery Algérie affectés par des retards de livraison à exprimer leur mécontentement en envoyant un courriel à l’adresse de l’association. Il est impératif d’y joindre une copie du bon de commande ou tout autre document attestant de la transaction.

Cet appel vise à garantir le respect des droits des consommateurs, soulignant ainsi l’importance de cet accord. Himayatec s’engage à assurer un suivi rigoureux de chaque dossier jusqu’à sa résolution définitive, témoignant de son engagement indéfectible envers les consommateurs.