Demande d’adhésion de l’Algérie aux BRICS : la Russie affiche son soutien

En novembre dernier, l’Algérie a officiellement déposé une demande d’adhésion au groupe des BRICS. Cette coalition regroupe cinq pays émergents et cherche à s’élargir dans le cadre d’un processus d’élargissement initié par la Chine en mai dernier. Plusieurs dirigeants sont concernés par cet élargissement, dont la présidente du Conseil de la fédération de Russie Valentina Matvienko.

Après la Chine, c’est la Russie qui exprime son soutien à la demande d’adhésion de l’Algérie aux BRICS. La présidente du Conseil de la fédération de Russie, Valentina Matvienko, a annoncé ce soutien lors de sa visite à Alger en mars 2023. Elle s’est entretenue avec le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, et a déclaré : « L’Algérie souhaite rejoindre les BRICS et nous, en Russie, soutenons cette démarche« . Selon elle, l’Algérie est un partenaire fiable et important pour la Russie en Afrique, avec qui elle entretient une importante coopération dans le domaine du commerce et de l’économie.

Les BRICS travaillent actuellement sur l’élaboration de critères d’adhésion pour les nouveaux membres. La décision sera prise par les cinq pays du groupe, selon Valentina Matvienko. Elle précise que les BRICS ont convenu de mettre au point des mécanismes généraux compréhensibles d’adhésion d’autres pays à cette structure. Ceci démontre le sérieux de l’organisation, qui ne souhaite pas admettre n’importe quel pays sans discernement. Le travail sur ces critères est toujours en cours.

Le soutien de la Russie à la demande d’adhésion de l’Algérie aux BRICS s’inscrit également dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, a remis au Président algérien Abdelmadjid Tebboune un message de son homologue russe Vladimir Poutine. Ce dernier invite officiellement le Président algérien à effectuer une visite en Fédération de Russie, ainsi qu’à participer au deuxième Sommet Russie-Afrique.

On her official visit to Algeria, Matvienko confirmed R’s support to Algeria in joining BRICS, and in mtng with the Pres addressed the issue of transition to mutual settlements in national currencies, the dev’t of bilateral economic coop, and interaction at int’l platforms. pic.twitter.com/WIaiSea1Z8

— Danijela (@Danijela071) March 17, 2023