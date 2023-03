Demande mondiale de pétrole 2023 – L’Opep prévoit une croissance stable et solide

Le Secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham al Ghais a prononcé un discours à l’ouverture de la Conférence et exposition internationale égyptienne sur le pétrole. Dans son allocution, il indiquait que la demande mondiale de pétrole devrait dépasser ses niveaux d’avant la pandémie COVID-19 pour atteindre 102 millions de barils par jour en 2023. Cette année 2023 pourrait donc connaître un record historique si ces estimations se vérifient.

Cette croissance de l’offre est due à la reprise de l’activité économique après une année 2020 difficile, mais aussi à la baisse importante des investissements qui a suivi la pandémie. Les entreprises doivent maintenant trouver des partenaires financiers pour combler ce manque et relancer leurs activités.

L’OPEP estime qu’un total de 12.000 milliards de dollars sera nécessaire jusqu’en 2045, soit 500 milliards de dollars par an.

Les faits et chiffres de la demande mondiale de pétrole

Avant la crise sanitaire, l’Agence internationale de l’énergie avait prévu un marché du pétrole stable pour 2021, avec une hausse modérée de 1,9 million de barils par jour, pour atteindre 99 millions bpj. Cependant, plusieurs modifications ont mené à un ajustement des prévisions, avec une demande totale de 101,9 millions de bpj, grâce notamment à une reprise plus marquée que prévue de l’économie chinoise, principal importateur de pétrole brut.

Le rapport de l’AIE concernant le marché pétrolier de février 2023 révèle que si l’on tient compte de ces prévisions actuelles, on pourrait atteindre un record annuel pour la consommation mondiale de pétrole. Toutefois, le rythme de croissance reste instable car il peut être affecté par les fermetures de production russe et la reprise de la demande.

Les actions de l’OPEP pour limiter l’augmentation de la demande

Pour contrer l’augmentation de la demande mondiale de pétrole, l’OPEP a mis en place plusieurs stratégies dont l’objectif est de limiter la consommation. L’une des premières mesures est d’encourager les produits pétroliers plus verts, comme les biocarburants, afin de favoriser la transition énergétique vers les combustibles fossiles moins polluants et plus respectueux de l’environnement.

L’OPEP a également mis en place des programmes visant à encourager les industries à adopter des technologies plus propres et plus efficientes. De plus, l’organisation travaille à mettre en place des politiques destinées à promouvoir l’efficacité énergétique et à encourager l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

La demande mondiale de pétrole a enregistré une forte hausse au cours des dernières années, et il y a de fortes chances qu’elle puisse battre un record historique en 2023 si les prévisions de l’OPEP se confirment. Malheureusement, cette augmentation de la demande va à l’encontre des efforts des pays pour réduire leur empreinte carbone et poursuivre leur transition énergétique.

Heureusement, l’OPEP contribue à la lutte contre le changement climatique en mettant en œuvre plusieurs initiatives visant à limiter la consommation de pétrole et à encourager l’utilisation de technologies plus propres et plus respectueuses de l’environnement. Seul le temps nous dira si ces efforts mèneront à une baisse significative des émissions de carbone.

Sources