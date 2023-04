Demandes de visas pour l’Espagne – Voici les nouvelles conditions

Dans un souci d’amélioration des services et de facilitation du processus de demande de visa Schengen pour les citoyens algériens, BLS International a récemment annoncé de nouvelles conditions concernant le dépôt des demandes de visas pour l’Espagne. Cette annonce intervient après celle de VFS Global concernant la prise de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas vers la France.

Nouvelles conditions et procédures

BLS International, qui est en charge du traitement des demandes de visa pour l’Espagne au niveau du centre de réception des demandes de visa situé à Alger, a mis en place de nouvelles mesures afin de faciliter la prise de rendez-vous et de garantir une meilleure gestion des dossiers pour les demandeurs algériens.

Pour prendre un rendez-vous, les demandeurs doivent désormais se rendre sur le site officiel de BLS International et remplir un formulaire en ligne avec leurs informations personnelles et les détails de leur voyage.

Une fois le formulaire validé, un lien sera envoyé par courriel aux demandeurs pour choisir leur date et heure de rendez-vous.

Les demandeurs devront ensuite imprimer la confirmation de rendez-vous reçue par courriel et la présenter lors de leur passage au centre de réception des demandes de visa.

Le paiement des frais de dossier s’effectuera directement au centre de réception des demandes de visa le jour du rendez-vous.

Documents à fournir lors du dépôt de la demande

Les demandeurs algériens devront présenter les documents suivants lors de leur rendez-vous :

La confirmation de rendez-vous imprimée

Le passeport valide pour au moins trois mois après la date prévue de fin de séjour en Espagne

Deux photos d’identité récentes conformes aux normes Schengen

Les justificatifs de revenus (bulletins de salaire, déclarations fiscales, etc.)

Une attestation d’assurance voyage couvrant l’intégralité du séjour

Les justificatifs de réservation d’hébergement et de transport aller-retour

Il est important de noter que la présentation de ces documents ne garantit pas automatiquement l’obtention du visa. Les autorités consulaires espagnoles se réservent le droit de demander des informations supplémentaires si nécessaire et de refuser une demande si elle ne répond pas aux critères d’admissibilité.

Conséquences pour les demandeurs algériens

Ces nouvelles conditions annoncées par BLS International visent à simplifier le processus de demande de visa pour les citoyens algériens souhaitant se rendre en Espagne. En facilitant la prise de rendez-vous et en offrant davantage de transparence sur les documents requis, il est possible que cela conduise à une augmentation du nombre de demandes de visas déposées et de visas accordés aux ressortissants algériens.

Toutefois, les demandeurs doivent rester attentifs à la qualité et à l’exhaustivité de leur dossier afin de maximiser leurs chances d’obtenir un visa Schengen pour l’Espagne. Il est également conseillé de s’informer sur les conditions d’entrée et de séjour en Espagne avant de déposer sa demande.

Les autres pays de l’espace Schengen

Pour rappel, plusieurs pays de l’espace Schengen ont également mis en place des dispositifs similaires pour faciliter le dépôt des demandes de visas pour les citoyens algériens :

VFS Global pour les demandes de visas vers la France

TLS Contact pour les demandes de visas vers l’Italie, l’Allemagne ou encore la Belgique

VAC (Visa Application Centre) pour les demandes de visas vers le Portugal ou les Pays-Bas

Ainsi, les Algériens souhaitant voyager en Europe ont désormais accès à des procédures simplifiées et plus transparentes pour obtenir un visa Schengen. Cela devrait encourager davantage de personnes à visiter l’espace Schengen et renforcer les liens entre l’Algérie et les pays européens.

Sources