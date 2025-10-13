Démantèlement spectaculaire d’un réseau de cybercriminels à Tunis, la justice frappe fort avec 17 ans de prison

Dans un coup de filet spectaculaire, la justice tunisienne a frappé fort en démantelant un réseau de cybercriminels. Sept individus, dont deux femmes, ont été condamnés à dix-sept ans de prison pour des faits de piratage informatique et de chantage.

17 ans de réclusion C’est la peine prononcée par le tribunal tunisien contre les sept cybercriminels.

Une affaire qui met en lumière l’ampleur du phénomène de la cybercriminalité en Tunisie. Découvrez comment ces pirates du web ont été pris dans les mailles du filet judiciaire.

Un réseau de cybercriminels démantelé : 17 ans de prison pour sept personnes

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a récemment prononcé une sentence sévère à l’encontre d’un groupe de cybercriminels. Ce réseau, composé de sept individus dont deux femmes, a été condamné à dix-sept ans de réclusion pour diverses infractions liées à la cybercriminalité.

Les membres de ce réseau étaient impliqués dans le piratage de cartes bancaires et de comptes financiers, ainsi que dans le chantage envers leurs propriétaires.

Ils ont également été reconnus coupables de manipulation de données informatiques et d’atteinte à des systèmes informatiques dans le but de tirer un profit matériel ou économique.

Cette condamnation montre que la Tunisie se dote enfin de moyens de répression efficaces. L’effet d’exemple est essentiel pour freiner la montée du cybercrime local.

Youssef, 42 ans, expert en cybersécurité

Quels étaient les crimes commis par ce réseau ?

Les individus de ce réseau ont été reconnus coupables d’une série de délits liés à la cybercriminalité. Ils ont notamment piraté des cartes bancaires et des comptes financiers, utilisant ces informations pour faire chanter leurs propriétaires.



Quand mes coordonnées bancaires ont été piratées, je ne comprenais pas comment c’était possible. J’ai perdu la maîtrise de mes comptes pendant plusieurs jours. Cette affaire montre enfin que la justice prend ce type de crimes au sérieux.

Sonia, 34 ans

En outre, ils ont été condamnés pour avoir constitué et participé à une organisation criminelle avec l’intention de nuire aux biens et aux personnes.

Leur activité criminelle comprenait également la manipulation de données informatiques et l’attaque de systèmes informatiques dans le but d’obtenir des avantages matériels ou économiques.

Des techniques sophistiquées pour un but lucratif !

Les membres du réseau n’étaient pas de simples amateurs : ils ont mobilisé tout un arsenal technologique. Les cybercriminels ont utilisé des méthodes avancées pour atteindre leurs objectifs.

Voici un aperçu de leurs techniques :

Piratage de cartes bancaires via des logiciels malveillants.

via des logiciels malveillants. Intrusion dans des systèmes informatiques pour extraire des données sensibles.

pour extraire des données sensibles. Chantage numérique exercé sur les victimes à partir des informations volées.

exercé sur les victimes à partir des informations volées. Vente et distribution de programmes malveillants destinés à d’autres hackers.

40000 DT d’amende totale Une sanction financière destinée à dissuader d’autres cybercriminels de s’organiser.

Pour toutes ces infractions, le tribunal a infligé une lourde amende aux membres du réseau : plus de 40 000 dinars.