Démarrage de la fabrication des voitures Fiat en Algérie – voici la date officielle

Voici un des projets les plus attendus du gouvernement algérien. La reprise de la production automobile sur le territoire. Comme promis, le secteur automobile algérien va enfin reprendre des couleurs. Nous en parlions en fin d’année avec les nombreuses déclarations du gouvernement à ce sujet.

En effet, depuis octobre dernier, le président Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement annonçait l’arrivée de nombreuses marques internationales dans l’industrie algérienne. C’est désormais le cas avec l’arrivée de la première filiale internationale de production automobile.

Ce projet, tant défendu par le gouvernement, voit le jour alors que de nombreuses mesures ont été prises pour ranimer l’industrie, notamment la construction automobile qui était à l’arrêt. Des mesures visant non seulement à créer de l’emploi, mais aussi à redynamiser le secteur en offrant des alternatives quant à l’acquisition de véhicules.

Les premières voitures made in Algérie

L’annonce a été faite en trombe lors d’un point de presse commun en les deux parties. Le président a annoncé ce lundi, l’arrivée de la marque italienne Fiat dans les usines algériennes.En effet, c’est la marque italienne qui ouvrira en premier ses locaux dans le pays.

La marque emménagera dans la Wilaya d’Oran, plus précisément à Tafraoui. Où elle travaillera avec des usines locales et des sous-traitants de la région. Outre les voitures de la marque, des motocycles seront aussi produits sur le territoire. Cette fois-ci dans la commune de Guelma. Et ce, dès mars prochain.

Le président Tebboune et le premier ministre italien se sont échangés les politesses avant d’afficher leur ambition de consolider leur coopération dans le domaine de l’industrie et de l’énergie. La symbolique a été mise en avant, car le président n’a pas hésité d’évoquer les 20 années de coopération et de bon voisinage.