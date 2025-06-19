Demi-finale de la Coupe d’excellence : l’Olympique de Dcheira évince le Raja Casablanca, un choc inattendu

L’arène du football marocain a été témoin d’un bouleversement majeur lors de la demi-finale de la Coupe d’excellence 2025. L’Olympique de Dcheira, une équipe qui a su se démarquer par son jeu audacieux et sa détermination sans faille, a réussi à évincer le Raja Casablanca, un géant du football national. Un choc inattendu qui a secoué les amateurs du ballon rond et qui promet une finale haute en couleurs.

Plongez avec nous dans l’analyse de cette rencontre historique et découvrez comment l’Olympique de Dcheira a réussi à créer la surprise.

Parcours de l’Olympique Dcheira et du Raja Casablanca jusqu’à la demi-finale

L’Olympique Dcheira a réussi à se hisser en finale de la Coupe d’excellence 2024-2025, après une victoire aux tirs au but (6-5) contre le Raja Casablanca, suite à un match nul (0-0) en temps réglementaire. Ce match décisif s’est déroulé mercredi dernier au stade El Massira à Safi. Pour arriver à cette étape, l’Olympique Dcheira avait précédemment éliminé le FUS Rabat lors des tirs au but (4-3).

De son côté, le Raja Casablanca avait assuré sa place en demi-finale en battant le COD Meknès sur le score de 2 buts à 1. L’Olympique Dcheira attend maintenant de connaître son adversaire pour la finale, qui sera le vainqueur du match entre l’Union Touarga et le Widad Fès.

Victoire de l’Olympique Dcheira en demi-finale contre le Raja Casablanca

L’Olympique Dcheira a brillamment remporté la demi-finale de la Coupe d’excellence 2024-2025 face au Raja Casablanca. Après un match serré se concluant par un score nul (0-0), c’est lors des tirs au but que l’Olympique Dcheira s’est distingué, avec un score final de 6 à 5. Cette rencontre cruciale s’est tenue mercredi dernier au stade El Massira à Safi.

Pour rappel, l’Olympique Dcheira avait auparavant triomphé du FUS Rabat aux tirs au but (4-3), tandis que le Raja Casablanca avait écarté le COD Meknès avec un score de 2 à 1. L’adversaire de l’Olympique Dcheira en finale sera déterminé par le match opposant l’Union Touarga au Widad Fès.

Préparation de l’Olympique Dcheira pour la grande finale

L’Olympique Dcheira se prépare activement pour la finale de la Coupe d’excellence 2024-2025. Le club attend avec impatience de connaître son adversaire, qui sera le vainqueur du match entre l’Union Touarga et le Widad Fès. Cette attente ne freine en rien leur préparation intensive pour ce match décisif.

L’équipe est déterminée à maintenir sa dynamique victorieuse, après avoir éliminé le Raja Casablanca et le FUS Rabat lors des précédentes étapes. Les joueurs et le staff technique sont pleinement engagés dans cette préparation, conscients de l’enjeu majeur que représente cette finale. Ils comptent bien mettre toutes les chances de leur côté pour remporter le trophée.