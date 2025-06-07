Député algérien interpelle les binationaux en France : Urgent, renouvelez votre passeport !

Un député algérien lance un appel pressant aux binationaux résidant en France : il est urgent de renouveler votre passeport ! Cette démarche, souvent négligée, revêt pourtant une importance capitale. En effet, elle pourrait avoir des conséquences significatives sur la vie quotidienne des concernés. Cet article se propose d’explorer les raisons de cet appel et les implications potentielles pour les citoyens binationaux.

Restez connectés pour comprendre pourquoi cette question est devenue si cruciale et comment vous pouvez agir pour éviter tout désagrément.

Record d’affluence pour le renouvellement des passeports dans les consulats algériens en France

Les consulats algériens en France sont actuellement submergés par une affluence record, principalement pour l’établissement et le renouvellement des passeports biométriques. Cette situation s’accentue à l’approche de la saison estivale, période de grands départs en vacances vers l’Algérie. Selon Abdelouahab Yagoubi, député des Algériens de France, certains consulats, notamment ceux de Nanterre, Créteil et Lille, sont particulièrement engorgés.

Malgré des effectifs réduits, le corps consulaire s’efforce de répondre à cette forte demande. Pour alléger la pression, un appel est lancé aux binationaux algériens, détenteurs de passeports français, pour qu’ils laissent la priorité à ceux qui ne peuvent voyager avec un passeport algérien expiré.

Propositions d’Abdelouahab Yagoubi pour soulager la pression sur les consulats

Face à cette situation, Abdelouahab Yagoubi propose des solutions pour alléger la charge sur les consulats. Il encourage les binationaux algériens, qui possèdent également un passeport français, à donner la priorité aux citoyens ne pouvant voyager avec un passeport algérien expiré. Contrairement à ceux qui ne détiennent qu’un titre de séjour français, les binationaux peuvent voyager avec un passeport français valide, même si leur passeport algérien est expiré.

De plus, le député a suggéré au ministère des Affaires étrangères de mettre en place un système de renouvellement des passeports en ligne, une solution déjà testée avec succès par le consulat général d’Algérie à Paris.

Le renouvellement des passeports en ligne et l’ouverture de nouveaux consulats pour répondre à la demande croissante

Le consulat général d’Algérie à Paris a déjà mis en place un système de renouvellement des passeports en ligne, une initiative qui pourrait être étendue à tous les consulats algériens en France. Cette mesure pourrait aider à alléger la pression sur les 18 consulats actuels qui peinent à répondre à la demande croissante de la communauté algérienne en France.

Par ailleurs, l’ouverture prochaine de deux nouveaux consulats à Melun et Rouen est attendue avec impatience. Ces nouvelles représentations consulaires devraient permettre de désengorger les centres de Créteil et de Pantoise, actuellement submergés par les demandes de renouvellement de passeports.