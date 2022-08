Dernier modèle de Skoda en vente en Algérie : Combien sera-t-elle vendue ?

La sortie du dernier modèle de Skoda sur le marché algérien est tant attendue de tous. Cette nouvelle version appelée Scala promet un design singulier avec une technologie révolutionnaire.

Elle est actuellement disponible auprès des concessionnaires automobiles du pays à un prix impressionnant.

Scala, la promesse d’une berline puissante

Sur le plan esthétique, la Scala allie sobriété et singularité. Des changements ont été réalisés sur les façades avant et arrière afin de lui conférer un look plus sportif. Cela concerne ses feux avant et arrière. Ainsi, elle est différente des modèles sortis avant elle.

Pour vous offrir plus de confort, cette nouvelle génération de Skoda est munie d’un écran tactile d’où les fonctionnalités de la voiture peuvent être commandées. Elle est également munie d’une caméra arrière et d’un capteur de stationnement arrière. La climatisation est simple d’usage. En plus, les sièges sont chauffants et la conduite se trouve améliorée.

Les caractéristiques impressionnantes de la nouvelle gamme de Skoda

Cette berline compacte à 5 portes possède un moteur à essence TSI de 1.5 litre. Son moteur à injection possède une puissance de 150 chevaux, tournant à 5 000 tours par minute. Sa boîte de vitesses manuelle comprend 7 vitesses.

La puissance du moteur vous permet de passer de 0 à 100 en seulement 10.9 secondes. Le volume du réservoir est de 50 litres. Quant à la taille du coffre, elle est de 426 sur 1410 litres.

La technologie installée sur la voiture la rend plus sûre. En effet, elle est dotée d’un système de détection de somnolence. Elle comprend aussi un système de stabilité électronique et un système de freinage antiblocage.

Un antivol fait partie du système de sécurisation de cette nouvelle version de Skoda. Elle est accessible à 750 millions de centime.