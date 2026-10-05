Dernière chance pour finaliser vos dossiers FSPE avant la date limite du 31 octobre

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations exhorte les opérateurs économiques à finaliser leurs dossiers pour le Fonds spécial de promotion des exportations.

La date limite approche, et il est crucial de respecter les délais pour garantir une gestion efficace du compte FSPE pour 2026. Assistance et informations disponibles.

Appel urgent aux opérateurs économiques

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations exhorte les opérateurs économiques impliqués dans l’exportation à compléter leurs dossiers pour le Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE).

Ces dossiers, essentiels pour la gestion du compte FSPE en 2026, doivent être finalisés via la plateforme numérique dédiée.

Les opérateurs sont invités à corriger les erreurs et à soumettre les documents originaux pour les demandes acceptées. Le ministère rappelle l’importance de respecter les délais et assure son soutien pour toute information nécessaire concernant les procédures.

Importance du respect de la date limite

Respecter la date limite du 31 octobre est crucial pour garantir le bon déroulement des procédures administratives liées au Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE).

En cas de non-respect, les opérateurs risquent des retards dans le traitement de leurs dossiers, ce qui pourrait compromettre leur accès aux remboursements.

Le ministère insiste sur l’importance de cette échéance pour assurer une gestion efficace et transparente.

Pour les dossiers « en attente de correction », il est impératif de lever les réserves formulées. Quant aux dossiers « en attente du dépôt des dossiers originaux », les documents doivent être soumis rapidement pour éviter tout retard supplémentaire.

Assistance du ministère : ne restez pas sans réponse

Le ministère met à disposition des opérateurs économiques des services d’assistance pour les aider à finaliser leurs dossiers FSPE.

Ces services fournissent des informations et des éclaircissements sur les procédures à suivre, garantissant ainsi une navigation fluide à travers les exigences administratives.

L’accessibilité et la disponibilité des services du ministère sont essentielles pour accompagner les opérateurs dans ce processus crucial. Le ministère s’engage à ce qu’aucune question ne reste sans réponse, assurant ainsi que chaque dossier soit complété avec succès et dans les délais impartis.