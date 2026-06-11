Des appareils médicaux inutilisables inquiètent les hôpitaux, le ministère promet une solution rapide

Des appareils médicaux inutilisables inquiètent les hôpitaux, le ministère promet une solution rapide

Le ministère de la Santé met en œuvre un plan ambitieux pour remédier aux pannes chroniques des équipements médicaux.

En misant sur la maintenance accélérée, la sécurisation des pièces de rechange et une plateforme numérique innovante, l’objectif est d’améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients.

Nouvelles mesures pour des équipements fiables

Le ministère de la Santé a récemment introduit un ensemble de mesures pour remédier aux pannes récurrentes des équipements médicaux.


L’accent est mis sur l’accélération des opérations de maintenance, avec un renforcement des équipes techniques et une meilleure planification des interventions.

La sécurisation de l’approvisionnement en pièces de rechange est également cruciale, grâce à des partenariats renforcés avec les fournisseurs.

En parallèle, une plateforme numérique innovante sera lancée pour suivre en temps réel les pannes et les interventions.

Cette initiative vise à réduire les temps d’arrêt des appareils, améliorer la qualité des soins et renforcer la confiance des professionnels de santé.

Optimisation de la maintenance et de l’approvisionnement

Pour pallier les défaillances des équipements médicaux, le ministère de la Santé met en œuvre des stratégies ciblées.

La priorité est donnée à la signature rapide des contrats de maintenance et à l’amélioration des protocoles de révision préventive.

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Ces mesures visent à détecter les pannes avant qu’elles ne deviennent critiques, assurant ainsi une continuité des soins.

Par ailleurs, des efforts sont déployés pour fluidifier l’approvisionnement en pièces de rechange. Une collaboration renforcée avec les secteurs concernés facilite l’importation des composants essentiels, garantissant la disponibilité des équipements et la pérennité des interventions techniques.

Réactions du ministère face aux défis identifiés

Le ministère de la Santé a réagi promptement aux problèmes identifiés en émettant des directives claires pour accélérer la signature des contrats de maintenance et renforcer les protocoles de révision préventive. Ces mesures visent à anticiper les pannes et à garantir le bon fonctionnement des équipements médicaux.

En outre, une coordination étroite avec les secteurs concernés a été mise en place pour faciliter l’approvisionnement en pièces de rechange.

Un nouveau cadre réglementaire est en préparation pour simplifier l’importation des composants essentiels, assurant ainsi une continuité des soins et une efficacité accrue des interventions techniques.

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Écrit par Melissa C.

Titulaire d’un diplôme en sciences de la communication et des médias, Melissa C. s’est orientée vers le journalisme avec un intérêt particulier pour les thématiques liées à la santé publique et au bien-être. Elle s’attache à traiter ces sujets avec rigueur et clarté, en s’appuyant sur des sources fiables et des données vérifiées. À travers ses articles, elle vise à informer et à sensibiliser le public aux enjeux sanitaires en Algérie et à l’international.