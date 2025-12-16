Des bureaux de poste algériens font peau neuve, un vent de modernité souffle sur certaines wilayas du pays

Algérie Poste entreprend une série de travaux de réaménagement et d’extension dans plusieurs bureaux postaux à travers le pays, dans le cadre de sa stratégie de modernisation.

Cette initiative vise à améliorer les conditions d’accueil des citoyens et implique des transferts temporaires de services dans différentes wilayas, dont Alger centre, El Harrach-Est, Alger-Ouest, Blida et Khenchla.

Algérie poste : un vent de modernité souffle sur les bureaux postaux

Algérie Poste, l’entreprise nationale des services postaux, a lancé un vaste projet de réaménagement et d’extension de ses bureaux à travers plusieurs wilayas du pays.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté affirmée de modernisation et d’amélioration des conditions d’accueil des citoyens.

Les travaux entrepris concernent notamment les bureaux d’Alger centre, d’El Harrach-Est, d’Alger-Ouest, de Blida et de Khenchla.

Ces opérations entraînent des transferts temporaires de services vers d’autres bureaux, afin de garantir la continuité du service postal durant la période de travaux.

Transferts temporaires et travaux de rénovation à Alger

Au cœur d’Alger, les services du bureau de poste du 1er Mai ont été déplacés vers le bureau de Hassiba Benbouali.

De même, ceux de Khelifa Boukhalfa ont trouvé refuge au bureau d’Alger (Recettes principales). Ces transferts sont dus aux travaux de modernisation en cours.

À El Harrach-Est, le bureau de Ain Naâdja est également en pleine rénovation. Les services ont été temporairement redirigés vers le bureau Houari Boumediene.

Dans la région d’Alger-Ouest, le bureau de poste d’Oued Romane a vu ses services transférés vers le bureau d’El Achour (AADL).

Modernisation des bureaux postaux en dehors d’Alger

Dans la wilaya de Blida, le bureau de poste du quartier du stade est également concerné par ces travaux de rénovation.

Pour assurer la continuité du service, les activités ont été temporairement déplacées vers le bureau de Boufarik.

À Khenchla, c’est le bureau de poste de Chechar qui fait peau neuve. Pendant cette période, les services sont provisoirement transférés vers un nouveau bureau situé dans la même commune.