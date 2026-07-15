Des centaines de nouvelles assiettes foncières bientôt disponibles, un souffle d’espoir pour les futurs propriétaires

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) dynamise l’économie en approuvant 216 terrains pour des projets d’investissement à travers une plateforme numérique.

Cette initiative, soutenue par un conseil d’administration réorganisé, vise à stimuler le développement territorial et à favoriser les activités créatrices de richesse.

Approbation des terrains : un pas vers l’avenir

Le conseil d’administration de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a récemment validé la proposition de 216 assiettes foncières pour des projets d’investissement.

▶️ مجلس ادارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يصادق على 216 وعاء عقاري في أول اجتماع له pic.twitter.com/OdcGqnQQ9t — Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@Algerie_aps) July 14, 2026



Cette décision a été facilitée par l’utilisation d’une plateforme numérique, qui simplifie le processus d’approbation et d’accès aux terrains pour les investisseurs.

Cette initiative marque un tournant vers l’avenir, offrant aux futurs propriétaires et investisseurs une opportunité d’accélérer leurs projets. En optimisant l’accès au foncier, l’AAPI encourage le développement économique et l’innovation à travers le pays.

Répartition géographique des opportunités foncières

Les 216 terrains approuvés sont stratégiquement répartis dans les wilayas d’Alger, Ouargla, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Relizane et Oran.

Cette répartition vise à promouvoir un développement territorial équilibré, en stimulant l’économie locale et en diversifiant les activités économiques dans chaque région.

Pour les investisseurs, cette diversité géographique offre des opportunités variées, adaptées aux spécificités de chaque wilaya.

Cela peut influencer positivement leurs décisions, en leur permettant de choisir des emplacements en fonction des ressources locales et des besoins du marché.

Un portefeuille foncier impressionnant

Avec un portefeuille dépassant les 3000 hectares, l’AAPI se positionne comme un acteur clé dans l’accès au foncier pour les investisseurs.

Le conseil d’administration joue un rôle crucial en simplifiant les procédures et en levant les obstacles bureaucratiques, facilitant ainsi l’approbation de nouvelles offres lors des réunions mensuelles.

Les objectifs de développement de l’AAPI incluent la promotion d’activités créatrices de richesse et la substitution aux importations.

En optimisant l’utilisation des terrains, l’agence vise à stimuler l’économie nationale tout en assurant un développement territorial harmonieux et durable.