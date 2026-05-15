Des centaines d’exposants attendus à Alger pour un salon agricole qui promet de belles surprises

Le Salon international de l’agriculture, de l’élevage et des industries agroalimentaires (SIPSA-FILAHA) revient pour sa 24e édition à Alger, du 18 au 21 mai.

Cet événement majeur rassemble 850 exposants de 39 pays, avec des discussions centrées sur la modernisation agricole et la souveraineté alimentaire, attirant plus de 40.000 visiteurs.

Un rendez-vous incontournable pour l’agriculture à Alger

La 24e édition du Salon international de l’agriculture, de l’élevage et des industries agroalimentaires (SIPSA-FILAHA) se déroulera du 18 au 21 mai à Alger, au Palais des expositions des Pins maritimes.

Cet événement majeur accueillera 850 exposants venant de 39 pays, avec une attention particulière pour le Niger, la Mauritanie et l’Égypte, invités d’honneur.

Ce salon est crucial pour le secteur agricole, tant en Algérie qu’à l’international, en offrant une plateforme d’échanges et de partenariats. Il vise à moderniser l’agriculture et renforcer la souveraineté alimentaire.

Objectifs du salon agricole

Le salon SIPSA-FILAHA a pour ambition de moderniser l’agriculture et de renforcer la souveraineté alimentaire en Algérie.

Il promeut l’intégration continentale et le développement de chaînes de production régionales solides.



Les discussions porteront sur des thèmes variés tels que la production animale, les défis des filières d’élevage, et la mécanisation agricole.

En outre, le salon mettra en avant la valorisation des ressources marines et l’usage des technologies agricoles pour une transformation durable.

Cet événement est une opportunité pour les opérateurs nationaux de s’inspirer des meilleures pratiques internationales et d’améliorer leur compétitivité.

Événements associés à ne pas manquer

Le salon SIPSA-FILAHA s’accompagne d’événements clés tels que le 5ème Salon des industries agroalimentaires « Afrika Food Export » et le 11ème Salon international de la Pêche durable « Djazaqua ».

Ces manifestations visent à promouvoir le potentiel agricole de l’Algérie, en valorisant les produits locaux et en réduisant les importations.

Par ailleurs, la 6ème édition du « Village de l’Innovation » mettra en lumière les start-up innovantes. Le concours Oleomed, avec 300 échantillons d’huile d’olive de 23 wilayas, souligne l’importance de l’exportation et l’amélioration du rendement agricole.