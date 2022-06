Des constructeurs automobiles arrivent enfin en Algérie ?

Le marché de l’automobile s’attend à une remontée sans précédent ! Après les échecs passés concernant ce marché en veille, une nouvelle stratégie annonce un nouvel horizon pour tous les concessionnaires et les constructeurs automobiles : l’investissement direct sur la terre Algérienne. Autrement dit, une grande poussée de l’industrie automobile avec des constructeurs automobiles internationaux.

Nouvelle loi sur l’investissement : un renouveau pour le marché automobile ?

Durant 3 ans, l’industrie automobile a souffert de plusieurs manières : une marque indélébile tâchant tout l’avenir de ce marché particulier. Sans avenir le dirons-nous, ce n’est plus vraiment le cas ! Selon le ministre de l’Industrie Ahmed Zaghdar, une attention particulière sera portée sur le marché de l’automobile. Avec les vœux de renforcer les capacités de production nationale et de relancer les activités économiques dormantes, une nouvelle loi sur l’investissement a été élaborée s’attardant plus sur le renforcement de l’industrie automobile. Le relancement du marché automobile est d’une priorité absolue. Cette stratégie de relance se reposera principalement sur l’entrée en jeu de grandes industries dans le domaine de la construction des véhicules sur la terre Algérienne.

Des grands constructeurs à la conquête du marché automobile

La relance et le renforcement des activités industrielles ne se font pas toutes seules. Les concessionnaires, les constructeurs automobiles et les industries locales monteront tous en selle. Selon le ministre de l’Industrie, le marché local sera propulsé avec des investissements significatifs.

Ceci dans le but de renforcer les activités de construction des marchés locaux. Pour cette stratégie, l’attention ne sera plus focalisée sur le développement du montage automobile. Avec la diminution des pouvoirs d’achat et d’importation d’équipements pour automobile, il est devenu très coûteux de monter une voiture localement. La nouvelle stratégie s’attardera sur l’attraction des Investissements Directs à l’Etranger en :

Investissant sur le marché local pour garantir et renforcer la main d’œuvre locale : Il ne s’agit plus de monter des assemblages de pièces automobiles, la construction des voitures sera effectuée localement.

Renforçant l’intégration des usines implantées en Algérie sur le marché international.