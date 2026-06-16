Des constructeurs automobiles explorent Oran, l’industrie locale en ébullition face à de nouvelles alliances possibles

La wilaya d’Oran devient un point focal pour l’industrie automobile en 2026, accueillant des délégations internationales de constructeurs.

Ces rencontres visent à renforcer les partenariats et à intégrer les entreprises algériennes dans les chaînes de production mondiales, soulignant l’intérêt croissant pour l’Algérie comme destination industrielle stratégique.

Des délégations internationales en visite à Oran

En juin, Oran a accueilli plusieurs délégations de constructeurs automobiles internationaux. Ces visites visaient à explorer les opportunités de partenariat et à développer le réseau de sous-traitance pour la fabrication de pièces de rechange et de composants.

Les représentants ont visité des unités de production locales pour évaluer les capacités industrielles de la région.

Ces rencontres sont cruciales pour l’industrie locale, car elles peuvent stimuler le développement économique d’Oran.

En renforçant les liens avec les constructeurs internationaux, la région pourrait devenir un acteur clé dans la chaîne de production automobile mondiale.

L’Algérie, une destination industrielle prometteuse

L’Algérie attire de plus en plus l’attention des marques automobiles internationales grâce à ses efforts pour intégrer les entreprises locales dans les chaînes de production mondiales.

Le pays offre un potentiel industriel considérable, notamment dans la fabrication de pièces et composants à forte valeur ajoutée.

Les initiatives visant à connecter les entreprises algériennes avec les constructeurs étrangers renforcent cette dynamique.

En facilitant ces partenariats, l’Algérie se positionne comme un hub industriel stratégique, capable d’accueillir des projets de production ambitieux et de stimuler son développement économique.

Une opportunité en or pour l’industrie locale

Les entreprises locales à Oran démontrent une capacité de production impressionnante, prêtes à répondre aux exigences de l’industrie automobile moderne.

M. Rachid Bekhchi, président de la Bourse de sous-traitance et de partenariat de l’Ouest, souligne l’importance de ces initiatives pour le développement industriel local.

Ces nouvelles alliances pourraient avoir un impact significatif sur l’économie locale, en stimulant la création d’emplois et en renforçant la compétitivité des entreprises oranaises.

En s’intégrant dans les chaînes de production internationales, Oran se positionne comme un acteur incontournable du secteur automobile.