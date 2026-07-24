Des enseignants d’Ouargla s’envolent pour le Royaume-Uni pour maîtriser l’anglais et enrichir leur pédagogie

Soixante enseignants de l’université Kasdi Merbah d’Ouargla participent à une formation linguistique intensive en anglais à Manchester.

Ce programme d’un mois, soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, vise à renforcer leurs compétences linguistiques et à améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche à l’université.

Une immersion linguistique au cœur de Manchester

Soixante enseignants de l’université Kasdi Merbah d’Ouargla participent à un programme intensif de formation linguistique en anglais à Manchester, au Royaume-Uni.

Ce séjour d’un mois s’inscrit dans la stratégie du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à renforcer les compétences linguistiques des enseignants.

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Cette immersion permet aux participants d’améliorer leurs aptitudes cognitives en anglais, favorisant ainsi leur intégration dans la recherche scientifique internationale.

Le programme soutient également leur parcours académique, facilitant les échanges scientifiques et la publication de travaux de recherche.

Développement des compétences académiques

Le séjour à Manchester vise à enrichir les compétences des enseignants en renforçant leurs aptitudes cognitives en anglais.

Cette amélioration linguistique est cruciale pour leur participation active dans la recherche scientifique internationale. En maîtrisant mieux l’anglais, les enseignants peuvent collaborer plus efficacement avec des chercheurs du monde entier.

De plus, ce programme soutient leur carrière académique en facilitant leur implication dans des programmes d’échanges scientifiques internationaux.

La publication de leurs travaux dans des revues prestigieuses devient ainsi plus accessible, ce qui contribue à rehausser la qualité de la formation et de la recherche à l’université.

Un impact durable sur l’enseignement et la recherche

Les compétences linguistiques acquises lors de ce séjour à Manchester sont essentielles pour enrichir le cursus académique des enseignants.

En maîtrisant l’anglais, ils peuvent non seulement publier leurs travaux dans des revues internationales, mais aussi participer activement à des conférences mondiales. Cela ouvre la voie à des collaborations fructueuses avec des chercheurs de renom.

Par ailleurs, cette amélioration des compétences linguistiques contribue à élever la qualité de l’enseignement et de la recherche à l’université. Les enseignants, mieux équipés, peuvent transmettre des connaissances actualisées et pertinentes, renforçant ainsi l’excellence académique de l’institution.