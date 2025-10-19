Des étudiants algériens s’envolent pour la Chine, une aventure technologique avec Huawei en ligne de mire pour 2025

Vingt étudiants algériens, issus de diverses institutions d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, ont été sélectionnés pour participer au programme « Huawei Seeds For the Future 2025 » à Shenzhen, en Chine.

🚀 هواوي الجزائر توجه وفد « بذور من أجل المستقبل 2025 » نحو الصين! 🌍🇩🇿✈️🇨🇳 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية – الجزائر – ،

تم اختيار 20 طالبًا وطالبة جزائريًا بعد إتمامهم برنامج « بذور من أجل المستقبل – الجزائر »، لخوض تجربة…



Après une formation en ligne intensive et un examen final réussi, ils se trouvent actuellement en Chine pour découvrir les dernières innovations dans les TIC et établir des liens avec des professionnels du secteur.

Une sélection rigoureuse pour une aventure technologique en Chine

Le programme « Huawei Seeds For The Future 2025 » accueillera une vingtaine d’étudiants algériens, soigneusement sélectionnés parmi diverses institutions académiques et professionnelles du pays.

Cette sélection est le fruit d’une formation en ligne intensive, supervisée par des experts algériens et chinois dans les domaines des TIC et de l’entrepreneuriat.

Après plus d’une semaine de formation, seuls les 20 candidats les plus performants ont réussi l’examen final, leur ouvrant ainsi les portes d’un voyage en Chine.

Une occasion unique pour ces étudiants de découvrir les dernières innovations technologiques et de tisser des liens avec des professionnels du secteur.

Qu’attendent les étudiants de cette immersion chez Huawei ?

Le voyage en Chine promet une expérience enrichissante pour ces jeunes talents. Ils auront l’opportunité de visiter le siège social de Huawei, ainsi que plusieurs laboratoires de recherche et campus technologiques de l’entreprise.

Cette visite leur permettra d’explorer de près les dernières avancées dans le domaine des TIC.

Je n’aurais jamais imaginé partir en Chine grâce à mes études. C’est une chance unique de voir de près des technologies que je n’ai connues jusqu’ici qu’à travers les cours.

Amine, 22 ans, étudiant en ingénierie informatique

Plus qu’une simple visite, ce séjour est une occasion unique pour ces étudiants de nouer des liens avec des professionnels et chercheurs du secteur. Une opportunité précieuse pour élargir leur réseau professionnel et s’immerger dans l’univers des technologies de pointe.

Huawei, un acteur engagé dans la formation des talents algériens

En soutenant la formation des étudiants algériens à travers divers programmes, Huawei s’engage activement à garantir un écosystème développé dans le domaine des TIC. Cette initiative est en parfaite adéquation avec la vision de l’entreprise pour 2025.

L’entreprise chinoise ne ménage aucun effort pour contribuer à l’émergence de nouveaux talents algériens dans le secteur technologique. En offrant une formation de qualité et des opportunités uniques d’apprentissage, Huawei joue un rôle clé dans le développement des compétences des jeunes algériens.