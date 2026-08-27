Des incendies ravagent l’Algérie, la population en quête de solidarité face au drame

Les incendies de forêts ravagent le nord de l’Algérie, causant des pertes humaines tragiques et des dégâts considérables.

Les wilayas de Jijel, Béjaïa et Tizi-Ouzou sont particulièrement touchées, avec des interventions d’urgence en cours pour maîtriser les flammes. Les autorités appellent à la prudence face à cette situation critique.

Bilan tragique des incendies en Algérie

Les récents incendies de forêts en Algérie ont causé la mort de douze personnes. La wilaya de Jijel a enregistré cinq décès, tandis que Béjaïa en compte quatre et Tizi-Ouzou trois. Ces tragédies soulignent l’ampleur des feux qui ravagent le nord du pays.

Ministre de l’Intérieur algérien : Enregistrement de 12 décès dus aux incendies, dont 5 à Jijel, 3 à Tizi Ouzou et 4 à Béjaïa. — CGTN Français (@CGTNFrancais) August 26, 2026



À Béjaïa, en plus des pertes humaines, 54 personnes ont été blessées, dont six sont dans un état grave. Les autorités locales continuent de lutter contre les flammes, mobilisant d’importantes ressources pour maîtriser la situation et prévenir de nouvelles victimes.

Impact des incendies sur les wilayas de Jijel, Béjaïa et Tizi-Ouzou

À Jijel, les incendies ont touché plusieurs communes, notamment Ouled Yahia Khedrouche, Texenna, et Ziama Mansouriah.

Des images apocalyptiques nous parviennent de Jijel, où les incendies de forêt ont causé des dégâts matériels et écologiques considérables. 😥 Pourquoi les médias n’en parlent-ils pas ? ربي يستر على إخوتنا في كل ربوع الوطن ❤️🙏#Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/Tmfvm56Owp — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) August 26, 2026



De nombreuses familles ont trouvé refuge dans le port de Ziama Mansouriah pour échapper aux flammes. La situation reste critique, avec des efforts continus pour maîtriser les feux.

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En Béjaïa, les communes de Melbou, Tamridjt, et Toudja ont été sévèrement affectées, entraînant quatre décès.

À Tizi-Ouzou, la tragédie a frappé le village Ath Ali (Ath Kouffi), où trois femmes ont perdu la vie. Les secours restent mobilisés pour contenir les incendies et protéger les habitants.

Efforts héroïques des équipes de secours

Les équipes de secours déploient des efforts considérables pour maîtriser les incendies qui ravagent plusieurs wilayas.

À Béjaïa, 18 incendies restent actifs, tandis que Skikda et Tizi-Ouzou en comptent respectivement 13 et 12. Les interventions se concentrent sur ces zones critiques, où les flammes menacent les habitations et les infrastructures.

La Protection civile, appuyée par des volontaires, travaille sans relâche pour éteindre les foyers restants. Les opérations d’extinction se poursuivent également à Jijel, El Tarf, et Constantine, où les équipes s’efforcent de limiter les dégâts et d’assurer la sécurité des populations locales.