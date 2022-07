Des meurtres en série en pleine ville à Batna : Zoom sur ces faits divers poignants !

Le lundi 27 juin 2022, la wilaya de Batna a connu une sombre journée. La population locale a été chamboulée par la nouvelle sur l’agression mortelle d’un homme âgé de 19 ans. D’après différentes sources, ce dernier aurait été assassiné par coup de couteau en plein cœur. Entre autres, il s’avère que l’auteur du crime n’est autre que son voisin.

Le crime a eu lieu dans le quartier de Parc à Fourrage, un quartier à proximité du centre-ville. Le meurtrier a, par la suite, été interpellé par les autorités policières locales et mis sous mandat de dépôt.

Une altercation verbale résultant en meurtre

Selon des témoignages, les deux jeunes hommes se sont échangés des mots, qui s’est vite transformé en une altercation verbale et des provocations. Mais plus les deux personnes continuent de se hurler dessus, plus la situation dégénère. En effet, une violente bagarre a éclaté, des coups ont été échangés entre les deux hommes.

Cependant, malgré les efforts des autres personnes présentes sur les lieux de séparer les deux jeunes gens, la bagarre s’est terminée de la pire manière. L’un des jeunes hommes a sorti un couteau et a poignardé son adversaire en plein cœur. Ce dernier est tombé par terre, et ne s’en est plus relevé. Les personnes autour ont ainsi amené le jeune homme au centre hospitalo-universitaire de Batna, mais une fois arrivée aux urgences, celui-ci a succombé aux blessures et a perdu la vie.

Cinq meurtres en deux semaines à la wilaya de Batna

L’assassinat qui a lieu le 27 juin 2022 n’est pas le premier cas que les autorités locales ont enregistré au cours des dernières semaines : il en est le cinquième, et ce en l’espace de seulement deux semaines.

Le premier cas s’agissait d’un conflit relatif à une dette impayée, au cours duquel un jeune homme de 32 ans a tué un quinquagénaire à l’aide d’une arme blanche. Le second cas concernait un homme de 40 ans qui a tué son ami à coups de couteau. Le troisième est le cas d’un homme dans la cinquantaine qui a étranglé à mort sa fille de 14 ans.

Le quatrième cas impliquait l’assassinat d’un homme de 31 ans par un jeune de 25 ans qui s’est ensuite enfui dans les forêts. Celui-ci n’a été retrouvé que le mardi 28 juin.