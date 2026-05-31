Des militaires tunisiens apportent espoir et prévention aux élèves de Bangui

La Journée internationale des Casques bleus a été marquée par une initiative inspirante à Bangui, orchestrée par l’unité tunisienne de transport aérien.

Cette célébration a mis en lumière l’importance de l’éducation, de la santé et du sport, tout en renforçant les liens entre les élèves et les professionnels engagés pour un avenir meilleur.

Une initiative éducative et sociale saluée par la MINUSCA

L’unité tunisienne de transport aérien à Bangui a célébré la Journée internationale des Casques bleus par une initiative éducative et sociale qui a reçu un accueil chaleureux de la MINUSCA.

Près de 700 personnels militaires et de police tunisiens servent dans quatre missions @UNPeacekeeping à travers le monde.#AuServiceDeLaPaix, ils œuvrent dans des conditions difficiles et au péril de leur vie. Nous les remercions pour leur engagement et leur sacrifice. pic.twitter.com/ePtkjvW9ut — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) May 27, 2026



Les pilotes et le personnel médical ont visité l’Institut Miskini de Bangui, où le commandant a encouragé les élèves en soulignant l’importance de l’éducation et de la quête du savoir.

Cette journée a également été marquée par des séances de sensibilisation sur la santé et la distribution d’aides aux élèves. Les jeunes ont pu découvrir un avion de l’armée de l’air tunisienne et participer à un tournoi de football.

Sensibilisation à la santé et prévention

Les médecins de l’unité tunisienne ont animé une séance de sensibilisation à l’Institut Miskini, abordant des sujets cruciaux tels que la prévention des maladies sexuellement transmissibles, du paludisme et d’Ebola. Ils ont souligné l’importance de la pratique sportive pour maintenir une bonne santé.

En outre, les dangers liés à la consommation de drogues et d’alcool ont été expliqués aux élèves, mettant en avant les risques pour leur avenir.

Cette initiative vise à informer et protéger les jeunes, tout en les encourageant à adopter des comportements sains et responsables.

Découverte aérienne et échanges enrichissants

Les élèves de l’Institut Miskini ont eu l’opportunité unique de visiter l’aéroport de Bangui, où ils ont découvert un avion de l’armée de l’air tunisienne.

Cette expérience inédite a suscité émerveillement et curiosité, permettant aux jeunes de dialoguer avec les pilotes sur leurs missions au sein de l’opération onusienne.

La journée s’est poursuivie par un tournoi de football, un moment de convivialité et de compétition amicale.

La cérémonie de remise de prix a couronné l’équipe victorieuse, clôturant ainsi une journée riche en découvertes et en échanges, marquée par la distribution d’aides et un cadeau symbolique à l’établissement.