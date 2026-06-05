Des milliers de sauveteurs veillent sur nos plages cet été, un été sous haute surveillance

La sécurité des plages durant l’été 2026 est renforcée grâce à un dispositif exceptionnel. Plus de 10 000 agents de la Protection civile veilleront sur les baigneurs des wilayas côtières.

Cette approche proactive inclut des plongeurs, médecins et conducteurs d’embarcations, assurant une surveillance optimale des zones autorisées.

Une mobilisation sans précédent

La Direction générale de la Protection civile a orchestré une mobilisation impressionnante pour l’été 2026, déployant plus de 10 000 agents pour surveiller les plages.

Ce dispositif vise à garantir la sécurité des baigneurs sur les plages autorisées dans les wilayas côtières.

Cette initiative comprend 1 009 agents pour l’encadrement, 416 plongeurs professionnels, 30 médecins pour des interventions rapides, ainsi que 9 015 agents saisonniers formés pour l’occasion.

De plus, 254 conducteurs d’embarcations de sauvetage sont mobilisés, soulignant l’ampleur et l’importance de cette opération.

Mesures proactives pour une sécurité optimale

Pour prévenir les incidents et assurer la sécurité des baigneurs, un dispositif proactif a été mis en place.

Il inclut 1 009 agents dédiés à l’encadrement et à la gestion des centres, ainsi que 416 plongeurs professionnels prêts à intervenir en cas de besoin. En complément, 30 médecins sont disponibles pour garantir des interventions médicales rapides.

Par ailleurs, 9 015 agents saisonniers ont été spécialement formés pour la saison estivale, et 254 conducteurs d’embarcations de sauvetage sont mobilisés, renforçant ainsi la sécurité sur les plages.

Un dispositif impressionnant

Le dispositif de surveillance des plages pour l’été 2026 se distingue par sa diversité et son efficacité. Avec 1 009 agents de différents grades, l’encadrement et la gestion des centres sont assurés avec rigueur.

Les 416 plongeurs professionnels sont prêts à intervenir à tout moment, garantissant une réactivité sans faille en cas d’urgence.

En parallèle, 30 médecins sont disponibles pour des interventions médicales rapides, tandis que 9 015 agents saisonniers, formés spécifiquement pour la saison estivale, renforcent la présence sur le terrain.

Enfin, 254 conducteurs d’embarcations de sauvetage complètent ce dispositif, assurant une surveillance optimale des plages.