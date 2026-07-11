Des millions de pneus étrangers pour Naftal dès septembre, un souffle nouveau pour le marché

Naftal et le groupe Iris renforcent leur partenariat stratégique dans le secteur du transport, avec un accent sur la distribution de pneumatiques.

Une réunion clé à Chéraga a réuni dirigeants et syndicats pour évaluer les accords, soulignant l’importance du dialogue et de la coopération pour un marché transparent et efficace.

Naftal et Iris : un partenariat stratégique pour le marché du pneumatique

Naftal et le groupe Iris collaborent étroitement dans le secteur du transport et de la distribution de pneumatiques, renforçant ainsi le marché national avec des produits de qualité.

Naftal considère Iris comme un partenaire stratégique, car leur coopération permet de répondre efficacement aux besoins des professionnels du transport.

Un groupe de travail commun a été créé pour assurer le suivi des accords et coordonner les actions, garantissant ainsi une collaboration harmonieuse et productive.

Ce partenariat vise à améliorer l’approvisionnement du marché national tout en maintenant des standards élevés de qualité et de compétitivité.

Naftal révolutionne la distribution de pneus

Naftal s’engage à transformer la distribution de pneus en Algérie en ouvrant 220 nouveaux points de retrait à travers le pays.

Cette initiative vise à augmenter la capacité de distribution à 6 000 pneus par jour, répondant ainsi aux besoins croissants des professionnels du transport.

En parallèle, un appel d’offres international a permis de sélectionner treize opérateurs étrangers pour approvisionner le marché dès septembre.

Naftal met également l’accent sur des consultations régulières avec les acteurs du secteur pour adapter ses services et renforcer la coopération avec les professionnels du transport.

Un souffle nouveau pour les transporteurs

La coopération entre Naftal et Iris apporte un souffle nouveau aux transporteurs professionnels et chauffeurs de taxi grâce à l’augmentation des quantités de pneumatiques réservées.

Ce partenariat, salué par les syndicats, témoigne de l’engagement de Naftal envers les professionnels du transport, répondant à leurs besoins avec efficacité.

En outre, le dialogue constructif avec les partenaires, comme souligné par Djamel Cherdoud, est essentiel pour lutter contre la spéculation et garantir un approvisionnement transparent du marché. Ces efforts conjoints renforcent la confiance des acteurs du secteur et assurent une distribution équitable et fiable.