Des millions de retraités voient leur pension augmenter, un soulagement bienvenu en ces temps incertains

Les récentes augmentations des pensions et allocations de retraite, décidées par le président de la République, ont été versées à plus de 3,5 millions de retraités.

Cette initiative vise à renforcer le pouvoir d’achat des retraités, avec des hausses allant jusqu’à 10%, tout en soulignant l’engagement de la Caisse nationale des retraites.

Versement des augmentations : un soulagement pour les retraités

Le samedi 2 mai 2026, la Caisse nationale des retraites a procédé au versement des augmentations des pensions et allocations de retraite, touchant plus de 3,5 millions de retraités et ayants droit.

Cette mesure, mise en œuvre suite aux décisions présidentielles, vise à renforcer le pouvoir d’achat des bénéficiaires.

Ces augmentations, de 10% pour les pensions inférieures ou égales à 20.000 DA et de 5% pour les autres, apportent un soulagement bienvenu en ces temps incertains, améliorant immédiatement le niveau de vie des retraités concernés.

Raisons des augmentations des pensions

La décision présidentielle de revaloriser les pensions et allocations de retraite s’inscrit dans une volonté de renforcer le pouvoir d’achat des retraités.

En augmentant les pensions de 10% pour celles inférieures ou égales à 20.000 DA et de 5% pour les autres, l’objectif est d’améliorer le niveau de vie de cette population souvent vulnérable.

Ces ajustements visent à offrir un soutien financier crucial en période d’incertitude économique. En augmentant les revenus des retraités, le gouvernement espère atténuer les pressions financières et garantir une meilleure qualité de vie pour ces citoyens.

Engagement de la CNR pour un service public moderne

La Caisse nationale des retraites (CNR) s’engage à moderniser ses services pour mieux répondre aux attentes des citoyens.

En rapprochant ses prestations des usagers, la CNR vise à offrir un service public plus accessible et efficace.

Cet engagement est crucial dans le contexte des récentes augmentations des pensions, qui ont amélioré le pouvoir d’achat des retraités.

Pour garantir cette modernisation, la CNR prévoit d’investir dans des technologies numériques et de simplifier les démarches administratives.

Ces initiatives visent à faciliter l’accès aux informations et à rendre les services plus réactifs, renforçant ainsi la satisfaction des bénéficiaires.