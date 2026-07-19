Des pompiers héroïques en Algérie maîtrisent 138 incendies en une journée éprouvante

Les récents incendies ont mobilisé d’importants moyens de la Protection civile et de l’Armée nationale populaire pour protéger les forêts et les zones agricoles.

Les citoyens sont appelés à la prudence et à suivre les recommandations des autorités pour garantir leur sécurité et celle des intervenants.

Des efforts héroïques pour éteindre les flammes

Les services de la Protection civile ont réussi à éteindre 138 incendies sur 154 enregistrés dans plusieurs wilayas du pays en 24 heures.

▶️ #الحماية_المدنية : إخماد 138 حريقا خلال الـ24 ساعة الأخيرة pic.twitter.com/WWwCi9Rqod — Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) July 18, 2026



Pour cela, ils ont mobilisé des moyens humains et matériels considérables, incluant des colonnes mobiles, des unités régionales d’appui, et des avions bombardiers d’eau de type AT-802.

L’Armée nationale populaire a également participé en déployant des moyens aériens et terrestres, en coordination avec les services de Conservation des forêts, pour renforcer les efforts de lutte contre les incendies et protéger les vies et les biens.

Recommandations pour la sécurité des citoyens

Les services de la Protection civile conseillent aux citoyens de prendre des mesures préventives face à la chaleur.

Il est crucial d’éviter de sortir durant les heures de forte chaleur, surtout pour les personnes vulnérables, et de rester bien hydraté pour prévenir les coups de chaleur.

Pour ceux vivant près des zones forestières, il est essentiel de ne pas s’approcher des flammes ni de tenter d’éteindre les incendies par eux-mêmes.

Il est également recommandé d’éviter les zones sinistrées et de suivre les instructions des autorités locales jusqu’à la fin des interventions.

Importance de la vigilance continue

La vigilance constante et le respect des consignes des autorités locales et des services de la Protection civile sont cruciaux pour garantir la sécurité de tous.

Avec 16 incendies encore actifs, il est impératif de suivre les instructions jusqu’à la fin des opérations d’intervention.

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Les 70 incendies récents ont causé des dégâts considérables aux forêts, broussailles, maquis, récoltes agricoles, arbres fruitiers et palmiers.

La coopération des citoyens est essentielle pour maîtriser ces feux et minimiser les impacts environnementaux et économiques.