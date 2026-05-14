Des projets de santé et d’infrastructure en Tunisie transforment des vies avec l’aide des Nations unies

L’UNOPS renforce son engagement envers la Tunisie, mettant l’accent sur les infrastructures, la santé et les énergies renouvelables.

Avec 18 projets en cours, le pays se positionne comme une plateforme régionale clé. La coopération avec les institutions nationales s’intensifie, marquant une étape importante dans le développement durable et l’innovation technologique.

L’engagement de l’UNOPS en Tunisie : un partenariat stratégique

Jorge Moreira da Silva, Secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur exécutif de l’UNOPS, a récemment réaffirmé l’engagement de l’UNOPS à soutenir les priorités de développement de la Tunisie.

Les secteurs clés identifiés incluent les infrastructures, la santé, les énergies renouvelables et la lutte contre les changements climatiques.

La Tunisie est considérée comme une plateforme régionale essentielle dans la stratégie de l’UNOPS, grâce à la qualité de sa coopération avec les institutions nationales.

Cette collaboration vise à aligner les interventions des agences onusiennes sur les priorités nationales et les Objectifs de développement durable.

Le rôle crucial des infrastructures dans le développement durable

Les infrastructures jouent un rôle central dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) en Tunisie, avec 92% des objectifs dépendant de leur disponibilité.

Des infrastructures durables et résilientes, telles que les réseaux de transport, les équipements publics, et les infrastructures sanitaires et énergétiques, sont essentielles pour atteindre ces objectifs.

Le Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable 2027-2031, en cours d’élaboration, vise à aligner les interventions onusiennes sur les priorités nationales.

Ce cadre met l’accent sur l’importance des infrastructures pour soutenir le développement économique et social du pays.

Des avancées impressionnantes dans le secteur de la santé

En Tunisie, le partenariat avec l’UNOPS se traduit par des projets novateurs, notamment dans le secteur de la santé.

Parmi les 18 projets en cours, l’acquisition d’un robot chirurgical de haute technologie marque une première dans le secteur public de la santé en Afrique. Ce projet illustre l’engagement de l’UNOPS à moderniser les infrastructures sanitaires du pays.

La visite de Moreira da Silva coïncide avec le 20e anniversaire du hub régional de l’UNOPS pour l’Afrique du Nord, basé à Tunis.

Ce jalon souligne l’importance de la coopération continue entre la Tunisie et l’UNOPS, renforçant les capacités locales à travers des initiatives variées.