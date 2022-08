Des randonneurs de plus en plus nombreux re-découvrent les montagnes Kabyles

Cet été, les Algériens ont privilégié le tourisme local. Certains optent pour aller à la plage afin de profiter du beau temps. D’autres préfèrent le calme de la forêt et choisissent de faire des activités en pleine nature. Loin de la foule et des embouteillages de la ville, c’est sur la côte de Bejaïa que les randonneurs trouvent leur oasis de bonheur.

Une aventure hors du commun

Pour se reconnecter à la nature, un groupe de randonneur appelé les Marcheurs d’Aokas se retrouvent tous les samedis. Au programme : une journée de randonnée pédestre. Ce groupe se compose de plus de 80 personnes, depuis sa création en 2017.

Les lieux à visiter et la distance à parcourir dépendent de la météo. Ainsi, ils adaptent leur activité en faisant tout simplement une balade en forêt ou en entamant une escalade sur les montagnes Kabyles.

Ainsi, en hiver, le groupe parcourt une plus longue distance. Alors qu’en été, les chemins plus rafraîchissants sont privilégiés. Il s’agit également d’un moment de partage et d’échange entre les randonneurs. Des animations s’effectuent en cette occasion.

Une activité aux multiples avantages

Le président du groupe énonce avec fierté les avantages de pratiquer la marche. En plus de ses bienfaits sur la santé, une marche dans la nature permet de profiter d’un air pur et d’évacuer le stress du quotidien.

Ils participent à une campagne de sensibilisation sur le nettoyage et la collecte de déchets. En forêt, ces randonneurs profitent des richesses que leur offre la nature. Il s’agit entre autres des fruits, de l’ombre ainsi que de l’eau fraîche des rivières et des étangs longeant leur parcours.

Il faut aussi savoir que ce groupe de randonneur a réalisé des collectes de fonds afin de venir en aide aux sinistrés des incendies qui ont ravagé des maisons entières.