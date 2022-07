Des températures encore plus élevées pour ce samedi 30 – Découvrez les chiffres

Depuis quelques jours, déjà, une vague de chaleur se fait ressentir. La période estivale va bientôt connaître des températures caniculaires, à commencer de ce samedi 30, selon les prévisions météorologiques.

Même si la montée en température est assez prévisible en cette période, selon l’Office national de météorologie, les températures demeurent inquiétantes. Un phénomène directement imputable au changement climatique et à l’activité humaine, affirme le météorologue Bouzid Saâdi.

Cette canicule va concerner toutes les wilayas du pays, et donc une vigilance est de mise pour éviter la survenue de drame. Dans la suite de cet article, nous vous donnons plus en détails la liste des zones touchées et quelques précautions à prendre pendant cette période de forte chaleur.

Alerte incendie, l’Algérie en proie à de fortes chaleurs

Pour le bulletin météo de ce week-end, des températures record sont attendues, c’est ce qu’affirme l’Office national de météorologie (ONM). En effet, les pays méditerranéens sont touchés par ce phénomène, et l’Algérie ne va pas faire exception.

Toujours selon l’ONM, toutes les wilaya sont concernés et les températures avoisineront les 49 °C dans les zones les plus chaudes. Il s’agit des régions du centre et du sud comme Timimoun et Adrar. Toutefois, le nord ne sera pas épargné, avec une température qui oscille entre 40 et 45 °C dans la wilaya de Blida.

Ces chiffres caniculaires se prolongeront toute la semaine à venir, pour une durée de 15 jours, le thermomètre commencera et redescendra à partir du 08 août.

Sécheresse + #canicule = risque incendie et #feudeforêt + élevé.

Évitez d'être à l'origine d'un départ de #feu :

➡️respectez les interdictions d'accès aux massifs forestiers ;

➡️réservez vos mégots au cendrier et non au bas-côté ;

➡️ni feu, ni barbecue aux abords des forêts. pic.twitter.com/3nYkqc1dFL — SDIS 66 (@SDIS66) July 30, 2022



Devant ces fortes chaleur le risque d’incendie est réel, et quelques précaution sont à prendre :

Éviter le déclenchement de feu clandestin

Les éleveurs sont conseillés de mettre leur troupeau à l’abri

Pour les vacanciers, ne pas oublier les masques anti-UV et lunettes de soleil

S’hydrater régulièrement, surtout les personnes âgées et les enfants en bas âge