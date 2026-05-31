Des véhicules refusés à l’embarquement vers l’Algérie dès le 15 juin, les voyageurs s’interrogent

Les autorités algériennes prolongent les restrictions sur le transport maritime de véhicules pour l’été 2026, impactant principalement les ports d’Alger et d’Oran.

Ces mesures visent à optimiser les opérations portuaires durant la haute saison et à améliorer l’accueil des Algériens résidant à l’étranger.

Reconduction des restrictions : quelles implications pour les voyageurs ?

Pour la saison estivale 2026, les autorités algériennes prolongent les restrictions sur le transport maritime de véhicules vers l’Algérie, en vigueur du 15 juin au 15 septembre.

Ces mesures visent à optimiser les opérations portuaires durant cette période de forte affluence et à améliorer l’accueil des Algériens résidant à l’étranger.

Lors de l’été précédent, le non-respect des procédures par certaines compagnies a causé des problèmes douaniers pour les voyageurs.

Les autorités insistent donc sur l’importance pour les transporteurs maritimes de respecter scrupuleusement les consignes établies.

Véhicules concernés par les restrictions estivales

Les restrictions estivales 2026 interdisent l’entrée des voitures neuves et des véhicules de moins de trois ans achetés à l’étranger via les ports d’Alger et d’Oran.

Les importateurs devront se tourner vers les ports de Béjaïa, Skikda, Annaba et Mostaganem, qui restent ouverts pour ces véhicules durant la période de restriction.



En revanche, les véhicules utilitaires et les fourgons sont interdits sur l’ensemble des ports algériens.

Cette mesure vise à fluidifier le trafic maritime et à éviter les complications douanières, garantissant ainsi une meilleure gestion des flux de voyageurs et de marchandises.

Communication renforcée auprès des compagnies maritimes

La direction générale de la marine marchande a récemment adressé une note officielle aux compagnies maritimes, telles qu’Algérie Ferries, Nouris Elbahr, Corsica Linea, Baleària, Trasmediterranea et GNV.

Cette communication vise à rappeler l’importance du respect des restrictions estivales 2026 concernant le transport de véhicules vers l’Algérie.

Les compagnies ont la responsabilité d’informer leurs clients des mesures en vigueur pour éviter tout refus d’embarquement ou complications à l’arrivée.

Un manquement à cette obligation pourrait entraîner des désagréments pour les voyageurs et perturber les opérations portuaires.