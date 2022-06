Désespoir ! ce médecin Algérien installé en France raconte...

La qualité de vie n’est pas assurée quand un corps de métier étranger se débouche sur le territoire Européen. Et par corps de métier, les médecins n’en font pas une exception !

En effet, de nombreux médecins, surtout venant d’Algérie, arrivent en France dans l’espoir de mettre à profit leur savoir-faire et leur connaissance. Seulement, l’espoir se remplace à la désillusion pour ces corps médicaux. Les détails dans cet article !

Des médecins étrangers moins valorisés !

C’est on ne peut plus clair ! Les médecins qui arrivent sur le territoire Français venant de l’étranger rencontrent de grandes difficultés à l’égard de l’exercice de leur métier. À noter que plus de 1 200 praticiens quittent le territoire Algérien annuellement pour rejoindre la France.

Un chiffre qui met mal à l’aise le pays vis-à-vis de son corps médical en perpétuelle latence. En effet, le parcours des médecins étrangers en France est un grand périple de vie.

Ils doivent s’adapter à des conditions précaires et suivre des procédures administratives multiples et chronophages, souligne les médecins étrangers résidants en France. Un chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie témoigne également cette situation.

Ce corps médical venant de l’Algérie souligne cette situation qui est une grande injustice pour les étrangers. Ce spécialiste de renommé international souligne avoir opéré plus de 400 personnes par an et suivi et formé des internes.

Malgré ses performances grandioses, sa grande notoriété à l’international et son appartenance à dix sociétés savantes, ce chirurgien Algérien est contraint de s’adapter à un contrat précaire.

Une situation insupportable et un manque de reconnaissance

Le manque de reconnaissance est à son paroxysme pour le corps médical étranger. Avec l’avenue de la crise du Covid-19 et le déploiement de plusieurs médecins dans tout le territoire Français, la situation est restée la même.

Les médecins étrangers ont été, une fois encore, dévalorisés contrairement à leurs confrères européens. En effet, ces médecins étrangers ne cessent de vivre dans des conditions désagréables avec leur contrat précaire et leur salaire presque insignifiant.

Malgré leur intervention et leur engagement, aucune reconnaissance ne leur a été accordée ! Une situation insupportable qui a conduit ces mêmes médecins à se regrouper devant le Ministère de la Santé à Paris juin dernier.

Un ralliement de masse qui a pour attente l’acceptation de leur autorisation à exercer sur le territoire français.