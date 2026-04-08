Deux éminents professeurs du CHU de Blida lèvent le voile sur la neurofibromatose de type 1 en Algérie

Découvrez la neurofibromatose de type 1 (NF1), une maladie génétique rare qui affecte le développement des tissus nerveux et touche environ une personne sur 3 000 dans le monde.

En Algérie, malgré des avancées significatives dans sa prise en charge, des défis demeurent pour améliorer le quotidien des patients atteints de NF1.

Neurofibromatose de type 1 : une maladie génétique rare mais bien présente

La neurofibromatose de type 1 (NF1) est une maladie génétique rare qui affecte le développement des tissus nerveux.

Elle est causée par une mutation du gène NF1 et se manifeste par des signes cliniques très variables, allant de simples taches cutanées à des complications neurologiques ou tumorales plus complexes.

Cette pathologie, bien que rare, touche environ une personne sur 3 000 dans le monde, sans distinction ethnique.

Malgré sa prévalence, la NF1 reste largement méconnue. Cela pose des enjeux majeurs en matière de diagnostic précoce, de prise en charge multidisciplinaire et d’accès aux traitements innovants. Il est donc essentiel de mieux comprendre cette maladie pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.

Comment la NF1 se manifeste-t-elle et quelles sont ses complications ?

Les premiers signes de la NF1 apparaissent souvent dès la petite enfance, incluant des taches cutanées, des nodules de Lisch, des anomalies osseuses et des troubles du développement et de l’apprentissage.

Ces symptômes peuvent varier considérablement d’un individu à l’autre, rendant le diagnostic précoce crucial pour une prise en charge efficace.

La NF1 peut également entraîner des complications plus graves. Parmi celles-ci figurent des tumeurs malignes, des complications neurologiques et visuelles, des risques cardiovasculaires et des complications osseuses.

La surveillance régulière de ces complications potentielles est essentielle pour minimiser leur impact sur la qualité de vie des personnes atteintes.

La prise en charge de la NF1 en Algérie : où en sommes-nous ?

En Algérie, la prise en charge de la NF1 a connu une nette amélioration ces dernières années. Cette évolution est due à une sensibilisation accrue des cliniciens et à l’introduction de thérapies innovantes.

Cependant, le diagnostic de la maladie reste souvent tardif. Ce retard est principalement dû à une méconnaissance des signes précoces de la maladie et à un accès limité au diagnostic génétique.

Les options thérapeutiques pour la NF1 ont également évolué. Elles sont passées d’une gestion purement symptomatique à l’arrivée de traitements ciblés. Ces avancées offrent un nouvel espoir aux patients atteints de cette maladie génétique rare.