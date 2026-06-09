Deux hommes écopent de sept ans de prison après un acte choquant dans un hôtel à Alger

Un événement marquant a secoué Alger : deux individus ont été condamnés à sept ans de prison pour profanation de l’emblème national.

L’incident, survenu à l’hôtel The Legacy Luxury Hotel Algiers, a entraîné des mesures strictes, soulignant l’engagement des autorités à protéger les symboles de l’État.

Condamnation sévère pour un acte choquant

Le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger a condamné deux individus à sept ans de prison ferme pour avoir profané l’emblème national lors d’un événement à l’hôtel The Legacy Luxury Hotel Algiers.



Cet acte, capturé en vidéo et largement diffusé sur les réseaux sociaux, a suscité une vive indignation. En Algérie, l’emblème national est un symbole sacré, et sa profanation est sévèrement punie par la loi.

Conformément à l’article 160 bis du Code pénal algérien, toute atteinte volontaire à l’emblème national est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Cette condamnation souligne l’importance accordée à la protection des symboles nationaux et les conséquences légales pour ceux qui les bafouent.

Les circonstances de l’incident

L’incident a éclaté après la diffusion d’une vidéo montrant un individu marchant sur le drapeau national, portant l’inscription « Vive l’Algérie, gloire et éternité à nos valeureux martyrs », lors d’une soirée à l’hôtel The Legacy Luxury Hotel Algiers.

🚨Profanation du #drapeau_national 🇩🇿dans un #hôtelà Alger: le ministère du Tourisme sévit

Le ministère du Tourisme et l’artisanat sévit contre l’établissement hôtelier #Legacy_Hotel qui a été le théâtre de la profanation du drapeau national.

Dans un communiqué publié ce… pic.twitter.com/ofctHLMS6J — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) June 6, 2026



Cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a provoqué une enquête immédiate. Les autorités ont rapidement identifié et arrêté Khamer Abderrahmane et Ablila El Mehdi Sami, impliqués dans cet acte.

L’enquête a révélé que le drapeau avait été intentionnellement posé au sol, et les images ont été capturées par les caméras de surveillance de l’hôtel.

Réaction des autorités et mesures prises

Face à cet incident, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a réagi avec fermeté en ordonnant la fermeture immédiate de l’hôtel The Legacy Luxury Hotel Algiers et en retirant son autorisation d’exploitation.

Cette décision illustre l’engagement des autorités à faire respecter les lois et règlements dans le secteur hôtelier, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger les symboles de l’État.

Le ministère a également souligné qu’aucune tolérance ne sera accordée à des actes portant atteinte aux symboles nationaux.

Une commission d’enquête a été mise en place pour examiner les circonstances de l’incident, démontrant la détermination des autorités à maintenir l’intégrité et l’éthique professionnelle dans les établissements hôteliers.