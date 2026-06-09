Deux hommes écopent de sept ans de prison après un acte choquant dans un hôtel à Alger

Deux hommes écopent de sept ans de prison après un acte choquant dans un hôtel à Alger

Un événement marquant a secoué Alger : deux individus ont été condamnés à sept ans de prison pour profanation de l’emblème national.

L’incident, survenu à l’hôtel The Legacy Luxury Hotel Algiers, a entraîné des mesures strictes, soulignant l’engagement des autorités à protéger les symboles de l’État.

Condamnation sévère pour un acte choquant

Le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger a condamné deux individus à sept ans de prison ferme pour avoir profané l’emblème national lors d’un événement à l’hôtel The Legacy Luxury Hotel Algiers.


Cet acte, capturé en vidéo et largement diffusé sur les réseaux sociaux, a suscité une vive indignation. En Algérie, l’emblème national est un symbole sacré, et sa profanation est sévèrement punie par la loi.

Conformément à l’article 160 bis du Code pénal algérien, toute atteinte volontaire à l’emblème national est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Cette condamnation souligne l’importance accordée à la protection des symboles nationaux et les conséquences légales pour ceux qui les bafouent.

Les circonstances de l’incident

L’incident a éclaté après la diffusion d’une vidéo montrant un individu marchant sur le drapeau national, portant l’inscription « Vive l’Algérie, gloire et éternité à nos valeureux martyrs », lors d’une soirée à l’hôtel The Legacy Luxury Hotel Algiers.


Cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a provoqué une enquête immédiate. Les autorités ont rapidement identifié et arrêté Khamer Abderrahmane et Ablila El Mehdi Sami, impliqués dans cet acte.

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L’enquête a révélé que le drapeau avait été intentionnellement posé au sol, et les images ont été capturées par les caméras de surveillance de l’hôtel.

Réaction des autorités et mesures prises

Face à cet incident, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a réagi avec fermeté en ordonnant la fermeture immédiate de l’hôtel The Legacy Luxury Hotel Algiers et en retirant son autorisation d’exploitation.

Cette décision illustre l’engagement des autorités à faire respecter les lois et règlements dans le secteur hôtelier, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger les symboles de l’État.

Le ministère a également souligné qu’aucune tolérance ne sera accordée à des actes portant atteinte aux symboles nationaux.

Une commission d’enquête a été mise en place pour examiner les circonstances de l’incident, démontrant la détermination des autorités à maintenir l’intégrité et l’éthique professionnelle dans les établissements hôteliers.

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Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.