Deux marques automobiles s'apprêtent à redémarrer leurs usines fermées, un nouvel espoir pour l'industrie locale.

L’Algérie se prépare à une renaissance industrielle avec la réouverture progressive de plusieurs usines automobiles, dont certaines étaient en cours de développement avant leur fermeture.

Le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, a dévoilé un plan ambitieux mais prudent pour établir une base industrielle solide et durable, avec des marques comme Hyundai et Jetour envisageant une production locale.

Redressement de l’industrie automobile algérienne : un défi à relever !

Le gouvernement algérien, dans une démarche ambitieuse, a annoncé son plan pour revitaliser l’industrie automobile nationale.

Le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, a révélé que plusieurs usines inactives, y compris d’anciennes unités de production automobile, seront progressivement rouvertes. Cette initiative vise non seulement à relancer la production, mais aussi à établir une base industrielle solide et durable.

La réouverture sera effectuée de manière progressive afin d’éviter les erreurs du passé. L’objectif est de garantir que chaque usine remise en production soit parfaitement préparée à s’intégrer dans un modèle industriel durable.

Deux nouvelles installations sont déjà prêtes à commencer leur production, marquant ainsi une étape concrète dans le redressement de l’industrie automobile algérienne.

Les premières étapes de la relance industrielle

Lors de son audition devant la commission des finances et du budget de l’APN, Yahia Bachir a détaillé les étapes de ce processus de relance.

Il a souligné que certains projets industriels dans le secteur automobile étaient déjà à un stade avancé de développement avant leur fermeture.

Il a également annoncé que deux nouvelles installations, l’usine Kia et Sovac à Relizane, sont sur le point de commencer leur production, marquant ainsi une étape importante dans la reprise de l’activité industrielle algérienne.

Hyundai, Jetour… Qui sont les acteurs de cette renaissance industrielle ?

Plusieurs marques automobiles jouent un rôle clé dans ce projet de relance. Hyundai et Jetour sont en tête de liste, avec des projets déjà bien avancés.

Le retour très attendu de Hyundai sur le marché algérien est désormais confirmé, tandis que l’usine de Batna, autrefois dédiée à Kia, se prépare à lancer sa production pour le constructeur chinois Jetour.

D’autres acteurs, tels que Chery et BAIC, ainsi que des fabricants spécialisés dans les camions et autobus comme Jac et Higer, devraient également contribuer à cette dynamique.

2026 Objectif de relance complet Le gouvernement algérien prévoit trois sites industriels pleinement opérationnels à l’horizon 2026.

L’objectif ambitieux est de passer d’un unique site de production automobile à trois installations opérationnelles d’ici 2026.