Deux nouvelles agences Cnep-Banque ouvrent à Alger, une aubaine pour les habitants de Douéra et Sidi Abdallah

La CNEP-Banque poursuit son expansion en Algérie avec l’ouverture imminente de deux nouvelles agences à Douéra et Sidi Abdallah.

Ces établissements offriront une gamme complète de services bancaires, incluant des solutions de finance islamique, et s’inscrivent dans une stratégie de modernisation visant à améliorer l’expérience client.

Expansion du réseau : une croissance stratégique

La CNEP-Banque continue d’élargir son réseau avec l’ouverture de deux nouvelles agences à Douéra et Sidi Abdallah, portant le total à 234 agences à travers l’Algérie.

Ces nouvelles implantations, situées à la cité des 23 logements collectifs à Douéra et au pôle des 2.750 logements de Sidi Abdallah, visent à renforcer la présence de la banque dans la région d’Alger Ouest.

Cette expansion s’inscrit dans la stratégie globale de la CNEP-Banque pour moderniser ses services et améliorer l’expérience client.

En rendant les services bancaires plus accessibles, la banque répond aux besoins variés de sa clientèle, tout en intégrant des solutions de finance islamique.

Localisation stratégique des nouvelles agences

L’agence de Douéra est idéalement située à la cité des 23 logements collectifs (code 658), offrant un accès facile aux résidents locaux.

Cette implantation stratégique permet aux habitants de bénéficier de services bancaires de proximité, simplifiant ainsi leurs transactions quotidiennes.

De son côté, l’agence de Sidi Abdallah se trouve au cœur du pôle des 2.750 logements, dans la commune de Mehalma (code 659).

Cette localisation est cruciale pour les résidents, car elle facilite l’accès aux services bancaires essentiels, répondant ainsi aux besoins croissants de la communauté locale.

Services bancaires innovants et accessibles

La CNEP-Banque met un point d’honneur à offrir des services bancaires innovants et adaptés aux besoins de sa clientèle diversifiée.

Parmi ces services, les solutions de finance islamique sont particulièrement mises en avant, permettant à la banque de répondre aux préférences spécifiques de ses clients.

En outre, l’agence de Sidi Abdallah inaugure un espace libre-service accessible 24/7. Cet espace permet aux clients d’effectuer leurs opérations bancaires de manière autonome, renforçant ainsi l’accessibilité et la flexibilité des services proposés. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation de la banque.