Deux nouvelles juges prêtent serment devant Kaïs Saïed, un moment chargé d’émotion et d’espoir

Au cœur du prestigieux Palais de Carthage, un événement marquant s’est déroulé hier après-midi. Mmes Fadhila Gargouri et Ines Zneina ont prêté serment devant le Président de la République, accédant ainsi à leurs nouvelles fonctions au sein du Conseil temporaire de la magistrature financière.

Un serment solennel au palais de Carthage

Hier après-midi, le prestigieux Palais de Carthage a été le théâtre d’une cérémonie empreinte de solennité.

Ce lieu emblématique a accueilli Mmes Fadhila Gargouri et Ines Zneina pour un moment significatif de leur carrière.

Elles ont prêté serment devant le Président de la République, marquant ainsi une étape importante dans leur engagement professionnel.

En tant que nouvelles membres du Conseil temporaire de la magistrature financière, leur prestation de serment souligne l’importance de leur rôle dans le système judiciaire.

Cet événement met en lumière la confiance placée en elles pour contribuer à la justice financière du pays.

Un rôle clé dans la justice financière

Leur nomination au Conseil temporaire de la magistrature financière confère à Mmes Fadhila Gargouri et Ines Zneina des responsabilités cruciales.

Elles sont attendues pour apporter leur expertise et leur rigueur dans l’évaluation et le contrôle des finances publiques, garantissant ainsi la transparence et l’intégrité du système judiciaire financier.

Cette intégration pourrait influencer positivement le fonctionnement du conseil, en renforçant la confiance du public dans les institutions financières.

Leur présence est perçue comme un atout majeur pour promouvoir une justice financière équitable et efficace, répondant aux attentes croissantes de la société.

Un moment d’émotion et d’espoir

La cérémonie de prestation de serment a suscité une atmosphère chargée d’émotion et d’espoir. Les invités présents ont ressenti une profonde admiration et une anticipation palpable face à cet événement symbolique. Les regards étaient tournés vers l’avenir, avec l’espoir d’un renouveau dans le système judiciaire.

Pour la société, cet événement représente un pas vers une justice plus transparente et équitable. La présence de Mmes Gargouri et Zneina incarne un engagement renouvelé envers l’intégrité et la responsabilité. Leur serment est perçu comme un symbole fort de changement positif, inspirant confiance et optimisme pour l’avenir.