Deux pépites algériennes en lice pour le convoité prix Yusr au Red Sea Film Festival 2025

La 5e édition du Red Sea International Film Festival, qui se tiendra à Djeddah le 4 décembre, mettra en lumière la diversité cinématographique avec un focus sur le Maghreb.

108 Films au programme Cette édition rassemble 108 œuvres internationales, offrant une opportunité rare aux deux films algériens d’émerger dans une sélection extrêmement dense.

Parmi les 108 films sélectionnés, deux œuvres algériennes, « Roqia » et « El’Sardines », promettent de marquer cette édition par leur singularité et leur dialogue avec l’histoire complexe de l’Algérie.

« Roqia » et « El’Sardines », les étoiles montantes du cinéma algérien

Le cinéma algérien s’apprête à briller lors de la 5e édition du Red Sea International Film Festival, avec deux films sélectionnés : « Roqia » de Yanis Koussim et « El’Sardines » de Zoulikha Tahar.

Ces œuvres, bien que différentes, sont profondément ancrées dans leur époque et reflètent la créativité nationale algérienne.

« Roqia » est un film d’horreur qui explore les traumatismes collectifs d’un passé sombre, tandis que « El’Sardines » dépeint les dilemmes d’une femme moderne face à son avenir.

En plus de divertir, ces films invitent à une réflexion sur la mémoire et les aspirations de l’Algérie contemporaine. Ils offrent un voyage cinématographique unique, mettant en lumière les talents et la diversité du cinéma algérien.

Le Red Sea International Film Festival : un carrefour de diversité cinématographique

Le Red Sea International Film Festival, qui se tiendra à Djeddah du 4 au 13 décembre, est une vitrine exceptionnelle pour le cinéma mondial.

Cette édition met en avant la diversité avec 108 films provenant de plus de 60 pays. Le festival offre ainsi une plateforme unique pour découvrir des œuvres variées et originales.

La présence de films algériens dans une sélection aussi vaste est un signal fort. Cela montre que notre cinéma, qu’il soit ancré dans l’horreur ou dans le drame contemporain, a toute sa place sur une scène internationale. Hassina, 34 ans, critique de cinéma

Un focus particulier est accordé au cinéma du Maghreb, avec cinq films représentant l’Algérie, la Tunisie et le Maroc.

Cette mise en lumière du cinéma maghrébin souligne l’importance de cette région dans le paysage cinématographique mondial et renforce le rôle du festival comme carrefour essentiel de la cinématographie internationale.

Une reconnaissance internationale pour le cinéma algérien

La présence de « Roqia » et « El’Sardines » au Red Sea International Film Festival est une avancée majeure pour le cinéma algérien.

Cette sélection témoigne de sa capacité à produire des œuvres uniques, qui dialoguent avec l’histoire complexe du pays et les enjeux sociétaux actuels.

Entre l’exorcisme des fantômes d’un passé douloureux et la cartographie des dilemmes contemporains, ces deux films embarquent le public dans un double voyage, au plus profond de l’âme algérienne et sur les rivages de ses questionnements universels.