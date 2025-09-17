Deux-roues : l’incroyable boom des ventes en 2025, voici les modèles les plus prisés

L’année 2025 marque un tournant majeur dans l’univers du deux-roues. Les ventes explosent, dépassant toutes les prévisions. Mais quels sont donc ces modèles qui séduisent tant les consommateurs ? Quelles caractéristiques leur valent cet engouement sans précédent ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble.

Préparez-vous à plonger au cœur d’une révolution sur deux roues, où innovation et performance se rencontrent pour redéfinir notre manière de nous déplacer. Restez avec nous pour explorer les modèles les plus prisés de cette année exceptionnelle.

La Foire commerciale intra-africaine 2025 : un tremplin pour le secteur du deux-roues

Lors de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) 2025, le secteur du deux-roues a brillé par son dynamisme. VMS Industrie, fabricant national algérien de scooters, motos et quads, a été l’un des acteurs majeurs de cet événement.

La participation à cette foire panafricaine a permis à l’entreprise d’affirmer sa présence sur le marché africain et de conclure des contrats d’exportation avec des sociétés libyennes et maliennes.

D’autres entreprises algériennes comme Amimer Electric et AS Motors ont également profité de cette plateforme pour dévoiler leurs projets innovants et renforcer leur positionnement.

Les acteurs majeurs du secteur du deux-roues en Algérie

En plus de VMS Industrie, d’autres entreprises algériennes se sont distinguées lors de l’IATF 2025. Amimer Electric, leader local dans la mobilité électrique, a présenté ses ambitions dans la production de scooters écologiques, plaçant l’Algérie sur le chemin d’une transition durable.

AS Motors, un acteur historique du deux-roues thermique, a fait un retour remarqué avec une gamme enrichie. Algeria Ham Motors a franchi une étape importante en signant un accord d’exportation de 1,2 million de dollars.

ProX4, distributeur officiel de Yamaha en Algérie, a diversifié ses activités avec la fabrication locale de casques moto certifiés. Enfin, des marques étrangères comme Lifan ont continué à séduire les passionnés.

Impact de l’IATF sur l’industrie algérienne du deux-roues

La participation à l’IATF a permis aux entreprises algériennes de démontrer leur potentiel industriel et d’étendre leur marché d’exportation. VMS Industrie, par exemple, a conclu des contrats avec Mahroussa Export en Libye et Sinasoft Multiservices au Mali pour l’exportation de véhicules finis et de pièces détachées.

De son côté, Algeria Ham Motors a franchi une étape majeure en signant un accord d’exportation de 1,2 million de dollars pour l’exportation de scooters de la marque taïwanaise SYM vers la Tunisie et de tricycles vers le Tchad. Ces succès illustrent l’internationalisation croissante du secteur algérien du deux-roues.