Développement : Dialogue stratégique entre Mohamed Ali Nafti et Nardos Bekele Thomas à Tunis pour des projets communs innovants

L’innovation et le développement sont au cœur des discussions stratégiques entre les figures emblématiques du monde économique. Récemment, une rencontre de haut niveau a eu lieu à Tunis entre Mohamed Ali Nafti, un acteur clé dans le domaine du développement, et Nardos Bekele Thomas, une personnalité influente dans le secteur de l’innovation. Cette réunion a pour objectif d’établir des synergies et de concevoir des projets communs innovants. Cet article vous propose de plonger au cœur de ce dialogue stratégique qui promet de nouvelles perspectives pour le développement économique.

Restez connectés pour découvrir les détails de cette collaboration prometteuse.

Rencontre stratégique entre Mohamed Ali Nafti et Nardos Bekele Thomas à Tunis

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a reçu vendredi dernier à Tunis la directrice exécutive de l’Agence de Développement de l’Union Africaine, Nardos Bekele Thomas. Cette rencontre s’est déroulée en marge de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique, à laquelle participait Mme Bekele Thomas.

Les discussions ont principalement porté sur les projets conjoints menés en Tunisie avec l’appui de l’agence africaine, notamment dans des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, l’emploi, les infrastructures et les énergies renouvelables.

La Tunisie vise une coopération renforcée avec l’Agence de Développement de l’Union Africaine

Le ministre tunisien, Mohamed Ali Nafti, a exprimé la volonté de son pays d’intensifier sa collaboration avec l’Agence de Développement de l’Union Africaine. Il a souligné l’importance des programmes de développement de l’agence pour la réalisation de projets tangibles dans des domaines prioritaires tels que la santé, la formation professionnelle, l’emploi, les infrastructures et les énergies renouvelables.

De son côté, Nardos Bekele Thomas, directrice exécutive de l’agence, a salué le soutien constant de la Tunisie et s’est montrée disposée à explorer de nouvelles voies pour renforcer cette coopération, notamment dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin.

Accord pour le développement de la santé en Tunisie

Un accord a été signé entre le ministère de la Santé tunisien et l’Agence de Développement de l’Union Africaine, visant à renforcer les relations bilatérales et à financer des programmes liés à la santé. Cet accord s’inscrit dans la volonté de la Tunisie de bénéficier des programmes de développement de l’agence et de concrétiser des projets concrets dans des secteurs prioritaires.

Outre la santé, d’autres domaines de coopération ont été discutés lors de cette rencontre, notamment l’emploi et le renforcement des capacités des femmes tunisiennes dans l’entrepreneuriat.