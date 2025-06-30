Développement économique : les chiffres surprenants de la croissance nationale selon le HCP

L’économie nationale est un sujet qui suscite toujours beaucoup d’intérêt. Les chiffres de la croissance sont particulièrement scrutés, car ils reflètent l’état de santé de notre économie. Le Haut Commissariat au Plan (HCP) vient de publier ses dernières statistiques et elles réservent quelques surprises. Dans cet article, nous allons décortiquer ces données pour comprendre ce qu’elles révèlent sur le développement économique du pays.

Hausse de 4,8% de la croissance économique nationale au premier trimestre 2025

Le premier trimestre 2025 a été marqué par une progression notable de l’économie nationale, avec une croissance de 4,8%, selon les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette hausse est principalement due à l’augmentation du Produit Intérieur Brut (PIB) en volume, qui a connu une croissance de 4,8%, contre 3% durant la même période de l’année précédente.

Cette performance économique est attribuable à une augmentation des impôts sur les produits nets des subventions de 6%, comparativement à 6,7% l’année précédente. Les secteurs non agricoles et agricole ont également contribué à cette croissance, avec des augmentations respectives de 4,6% et 4,5%.

Évolution positive des secteurs secondaire et tertiaire au premier trimestre 2025

Le secteur secondaire a vu sa valeur ajoutée augmenter de 4,5%, contre 3,2% l’année précédente. Cette progression est principalement due à la croissance des activités du bâtiment et travaux publics (6,3%), de l’électricité et eau (5%) et des industries de transformation (3,4%). Parallèlement, le secteur tertiaire a enregistré une hausse de son taux d’accroissement, passant de 3,8% à 4,7%.

Cette amélioration est marquée par la performance des activités de l’hébergement et la restauration (9,7%), des services de l’éducation, de la santé et des activités de l’action sociale (6,2%), ainsi que de l’administration publique générale et la sécurité sociale (5,3%).

Amélioration de la valeur ajoutée dans les secteurs primaire et non agricole

Le premier trimestre 2025 a vu une croissance significative de la valeur ajoutée dans les secteurs primaire et non agricole. Le secteur primaire a enregistré une augmentation de 4,3%, contrastant avec une baisse de 4,3% au cours de la même période en 2024. Cette amélioration est principalement due à une hausse de l’activité agricole de 4,5%.

Parallèlement, le secteur non agricole a connu une croissance de 4,6%, contre 3,6% un an plus tôt. En termes de PIB aux prix courants, une légère augmentation a été observée, passant de 6,8% à 6,9% par rapport à l’année précédente.