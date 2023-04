Devise Algérie – fermeture du marché noir des devise et fin de la planche à billets ?

Le secteur informel occupe une place importante dans l’économie algérienne. En ce qui concerne les transactions de change, le marché noir des devises en Algérie est une véritable bourse parallèle. Ce marché, notamment celui du Square Port Saïd, représente un véritable casse-tête pour l’économie algérienne. Attirant des sommes colossales sans aucun contrôle, il a un impact considérable sur le marché officiel. Depuis plusieurs années, les autorités ont souvent déclaré vouloir lutter contre ce marché, mais peu d’actions concrètes ont été entreprises.

Les conséquences du marché noir sur l’économie algérienne

Déstabilisation du marché officiel : Le marché noir des devises entraîne une distorsion des taux de change officiels, rendant difficile la régulation du secteur.

L’intervention des députés de l’Assemblée populaire nationale

Face à cette situation préoccupante, les députés de l’Assemblée populaire nationale sont revenus à la charge pour tenter de mettre fin au marché noir des devises. Des mesures ont été proposées pour renforcer le contrôle et la régulation du secteur financier. Cependant, certaines voix s’inquiètent des conséquences négatives que pourraient avoir ces mesures sur le développement économique du pays.

Les propositions pour lutter contre le marché noir des devises

Régulation plus stricte : Les autorités devraient mettre en place un cadre législatif plus rigoureux pour encadrer les transactions de change et limiter le recours au marché parallèle.

Les perspectives d’avenir pour l’économie algérienne

Afin de mettre fin au marché noir des devises et à la planche à billets, l’Algérie doit prendre des mesures concrètes pour renforcer la confiance dans son économie. Cela passe notamment par la diversification de ses sources de revenus, la promotion du secteur privé et l’amélioration de l’environnement des affaires. Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché national, comme la marque française Citroën qui devrait bientôt obtenir l’autorisation d’importation en Algérie, pourrait contribuer à dynamiser l’économie algérienne.

Diversification de l’économie

L’Algérie doit impérativement réduire sa dépendance aux hydrocarbures et investir dans d’autres secteurs économiques tels que l’agriculture, les énergies renouvelables ou encore l’industrie automobile. Cette diversification permettrait de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et les travailleurs algériens, tout en limitant les risques liés à la volatilité des prix du pétrole.

Promotion du secteur privé

Le développement du secteur privé est essentiel pour soutenir la croissance économique et créer des emplois. L’État doit encourager la création d’entreprises et faciliter l’accès au financement pour les entrepreneurs. Des réformes du système fiscal et de la régulation des entreprises sont également nécessaires pour favoriser un climat d’affaires propice à l’investissement.

Amélioration de l’environnement des affaires

Enfin, l’Algérie doit travailler à améliorer son environnement des affaires pour attirer davantage d’investisseurs étrangers. Cela passe par la simplification des procédures administratives, la lutte contre la corruption et la garantie d’un cadre juridique stable et transparent.

En somme, la lutte contre le marché noir des devises et la planche à billets en Algérie requiert des réformes structurelles profondes et une volonté politique forte. Si ces efforts sont menés à bien, l’économie algérienne pourrait connaître une croissance durable et inclusive, au bénéfice de l’ensemble de la population.

