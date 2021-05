Les conséquences de la situation sanitaire commencent à se ressentir dans l’économie nationale, notamment au niveau de la valeur de la monnaie algérienne. Si bien que l’euro ne cesse de grimper, notamment sur le marché parallèle des devises.

La valeur du dinar algérien face aux autres devises sur le marché noir (square Port-Saïd)

La dévaluation du dinar algérien est surtout remarquée sur le marché noir des devises. La valeur des fortes devises, et notamment, celle de l’euro ne cesse de grimper sur le marché noir depuis la fermeture des frontières en Algérie. Cela est dû à la diminution de la masse de devise étrangère en circulation sur les squares, qui aboutit à un déséquilibre entre l’offre et la demande.

Ce 22 avril, le taux de change de l’euro contre le dinar algérien a légèrement rehaussé par rapport à celui qu’il avait dernièrement sur le marché parallèle de la devise. En ce jour, l’euro s’achète à 211 DA et se vend à 209 DA. Pour 21.100 DA, un Algérien peut donc acheter 100 €.

Si elle a connu une longue stagnation durant ces derniers jours, la valeur du dollar américain a également augmenté. En effet, la monnaie des Etats-Unis s’échange actuellement contre 173 dinars algériens à l’achat et 176 dinars algériens à la vente. C’est également le cas du dollar canadien, car aujourd’hui, on ne peut l’acheter qu’à 131 DA. Un dollar canadien par contre correspond à 135 DA à la vente.

Le cours de change du livre Sterling, toutefois, est toujours en stagnation par rapport à la monnaie algérienne. Ce jeudi, elle s’échange contre 230 DA à l’achat et 235 DA à la vente. Face au Yuan Chinois sur le square, le taux de change du dinar algérien est de 25 DA à l’achat contre 27 DA à la vente.

Le taux de change du dinar algérien sur le marché officiel de la devise

Les chiffres du marché officiel, sortis par la Banque d’Algérie ce 22 avril 2021 reprend les cours commerciaux. Ces valeurs ne concernent donc pas les changes manuels tels que les billets de banque et les chèques de voyage. Sur le marché officiel de la devise, la monnaie européenne connaît une légère stagnation avec un taux de change de 159.39 DA à l’achat et 159.44 DA à la vente.

C’est également le cas du dollar américain et du pound. 1 $ s’achète à 132.75 DA sur le marché officiel de la devise. Il se vend par contre à 132.76 dinars algériens. La valeur du pound face à la monnaie nationale (DZD) est estimée à 184.96 DA à l’achat et 185.04 DA à la vente. Pour acheter un dollar canadien sur le marché officiel de la devise, il va falloir 105.44 DA, un dollar canadien se vend, en dépit de cela, à 105.47 DA. Cependant, le Yuan Chinois, correspond toujours à 20.43 dinars algériens à l’achat comme à la vente selon la banque centrale.