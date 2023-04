Devises Algérie : mise en place d’une nouvelle mesure pour faciliter les transferts de devises

Le marché noir des devises en Algérie

Le marché noir des devises en Algérie est un sujet qui suscite l’inquiétude de nombreux citoyens et experts économiques. En effet, depuis quelques temps, le marché connait une instabilité. Après une baisse ayant duré quelques jours, plusieurs devises, dont l’euro, enchaînent avec une tendance haussière.

Nouvelle mesure pour faciliter les transferts de devises

Pour pallier cette situation d’instabilité sur le marché des devises, une nouvelle mesure visant à faciliter les transferts de devises a été mise en place en Algérie. Cette initiative permettra aux Algériens de réaliser leurs transactions financières internationales plus aisément, tout en renforçant le contrôle des changes dans le pays.

Les bénéficiaires de cette facilitation

Cette facilitation concerne plusieurs catégories de citoyens :

Les étudiants algériens à l’étranger pourront bénéficier de cette mesure pour faciliter le paiement de leurs frais de scolarité et autres dépenses liées à leur séjour.

algériens à l’étranger pourront bénéficier de cette mesure pour faciliter le paiement de leurs frais de scolarité et autres dépenses liées à leur séjour. Les patients nécessitant des soins médicaux à l’étranger pourront également profiter de cette facilitation pour régler leurs frais médicaux.

nécessitant des soins médicaux à l’étranger pourront également profiter de cette facilitation pour régler leurs frais médicaux. Les hommes d’affaires algériens pourront réaliser leurs transactions internationales plus aisément grâce à cette mesure.

Les avantages de cette nouvelle mesure

Grâce à cette facilitation, les citoyens algériens pourront bénéficier de nombreux avantages :

Une simplification des procédures : les démarches administratives seront allégées pour permettre aux citoyens de réaliser leurs transferts de devises en toute simplicité.

: les démarches administratives seront allégées pour permettre aux citoyens de réaliser leurs transferts de devises en toute simplicité. Un renforcement du contrôle des changes : cette mesure permettra aux autorités de mieux surveiller les flux financiers entre l’Algérie et l’étranger, afin de limiter les risques de fraude et de blanchiment d’argent.

: cette mesure permettra aux autorités de mieux surveiller les flux financiers entre l’Algérie et l’étranger, afin de limiter les risques de fraude et de blanchiment d’argent. Un soutien aux étudiants : cette facilitation offrira une aide précieuse aux étudiants algériens qui poursuivent leurs études à l’étranger, en leur permettant de régler leurs frais de scolarité sans difficulté.

Quel impact sur le marché noir des devises ?

Cette nouvelle mesure vise à réduire l’attrait du marché noir des devises en Algérie, en offrant une solution légale et sécurisée pour les transactions financières internationales. En effet, la facilitation des transferts de devises devrait permettre d’endiguer l’inflation des taux de change sur le marché parallèle, en encourageant les citoyens à se tourner vers les canaux officiels pour leurs opérations de change.

Un pas vers la régulation du marché des devises

Cette facilitation est un premier pas vers une régulation plus efficace du marché des devises en Algérie. Les autorités espèrent ainsi renforcer la confiance des citoyens dans le système financier national et promouvoir davantage d’investissements étrangers dans le pays.

La mise en place de cette énorme facilitation pour les transferts de devises en Algérie constitue une avancée majeure pour le pays. Cette mesure permettra non seulement de simplifier les démarches administratives pour les citoyens concernés, mais aussi de renforcer le contrôle des changes et de lutter contre le marché noir des devises. Reste désormais à observer les effets concrets de cette facilitation sur le marché des devises algérien dans les mois à venir.

Sources