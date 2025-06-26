Dévoilement du Doblo Panorama «Club» : Fiat Algérie révèle les options et le tarif inattendu

Fiat Algérie lève le voile sur son nouveau modèle, le Doblo Panorama «Club». Cette révélation tant attendue a suscité un vif intérêt parmi les amateurs de la marque italienne. L’annonce des options disponibles et du tarif inattendu promet de bouleverser le marché automobile algérien. Cet article vous dévoilera tous les détails concernant ce véhicule qui se distingue par son design innovant et ses caractéristiques techniques impressionnantes.

Restez connectés pour découvrir ce que Fiat Algérie nous réserve avec le Doblo Panorama «Club».

Fiat El Djazaïr dévoile le nouveau Doblo Panorama «Club»

Dans une démarche d’élargissement de sa gamme, Fiat El Djazaïr introduit sur le marché le nouveau Fiat Doblo Panorama en version «Club». Cette édition améliorée du premier modèle produit à l’usine de Tafraoui d’Oran offre aux clients un choix plus vaste. Le Doblo «Club» se distingue par son confort et sa modularité, équipé d’un moteur essence 1.6 litre de 115 ch et d’une boîte manuelle à 5 rapports.

Son design audacieux, ses phares redessinés et ses jantes Gloss Black de 16 pouces ajoutent à son attrait. Avec un coffre de 775 litres extensible à 3000 litres, il est parfait pour les familles et les professionnels.

Le Doblo «Club» : un design raffiné et des fonctionnalités avancées

Le Fiat Doblo Panorama Club se distingue par son esthétique soignée et ses équipements de pointe. Son extérieur arbore des phares redessinés, des jantes Gloss Black de 16 pouces, des barres de toit Gloss Black, des vitres arrière surteintées et des rétroviseurs rabattables électriquement. L’intérieur n’est pas en reste avec une climatisation automatique, une caméra de recul, des vitres arrière électriques et une lunette arrière ouvrante «Magic Window».

Le poste de conduite est doté d’un volant en cuir, d’un cockpit digital 10’’ en couleur et d’un écran Fiat Touch 10’’ en full HD avec mirroring. Disponible en blanc banquise, grise anthracite et gris clair, le véhicule offre également une option GPL pour une conduite plus économique.

Acquisition du Fiat Doblo Panorama «Club» : Prix et modalités

Le Fiat Doblo Panorama «Club» est proposé à un prix de départ de 3 749 000 DA. Les clients déjà inscrits seront privilégiés dans l’acquisition de ce ludospace. Ils seront contactés par leur agent Fiat agréé qui leur présentera les deux versions disponibles en fonction des stocks.

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, Fiat Algérie les invite à le faire sur leur site web Fiat.dz. Cette démarche permettra aux nouveaux clients d’être informés des dernières offres et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour l’achat de leur véhicule.