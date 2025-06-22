Dévoilement d’une interface numérique innovante pour le suivi en temps réel des projets publics 2025

L’ère numérique a transformé la façon dont nous gérons les projets publics. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter une innovation majeure dans ce domaine : une interface numérique révolutionnaire pour le suivi en temps réel des projets publics. Cette technologie promet d’améliorer considérablement la transparence, l’efficacité et la responsabilité dans la gestion des projets publics. Préparez-vous à découvrir comment cette interface pourrait changer la donne dans le secteur public.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette avancée technologique qui marque l’année 2025.

Lancement d’une plateforme numérique pour le suivi des projets publics

Sarra Zaafrani Zenzri, la dirigeante du gouvernement, a récemment dévoilé une nouvelle plateforme numérique conçue pour surveiller en temps réel l’évolution des projets publics. Cette initiative s’inscrit dans une approche globale et nationale visant à stimuler l’investissement public comme moteur de l’investissement privé, afin de dynamiser la croissance économique.

La plateforme a été présentée lors d’un conseil ministériel axé sur le suivi des projets publics à travers le pays. Zenzri a souligné l’importance d’une nouvelle approche pour résoudre les problèmes quotidiens des citoyens, notamment les coupures d’électricité et d’eau potable.

Appel à l’action pour résoudre les problèmes quotidiens des citoyens

Zenzri a exprimé son inquiétude face aux difficultés récurrentes rencontrées par les citoyens, notamment les coupures d’électricité et d’eau potable lors des fêtes. Elle a déclaré qu’il était inadmissible que ces problèmes persistent en 2025. En conséquence, elle a exhorté les responsables à assumer pleinement leurs responsabilités et à redoubler d’efforts pour répondre aux attentes des citoyens.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la préparation du plan de développement 2026-2030 de la Tunisie, qui adopte une approche participative basée sur des propositions de programmes et de projets définis au niveau local, régional et national.

Examen des projets de développement en cours dans divers secteurs

Le conseil ministériel a également passé en revue les projets de développement actuellement en cours dans plusieurs domaines clés tels que la santé, le transport, l’éducation, l’infrastructure, les technologies de la communication, l’agriculture, l’industrie et l’énergie. Parmi ces projets figurent l’aménagement des zones industrielles et la construction de nouvelles centrales électriques alimentées par l’énergie solaire.

Le conseil a également examiné l’état d’avancement des projets liés au développement intégré et aux secteurs de l’environnement, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du sport et de la culture.