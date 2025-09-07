Dévoilement en Algérie de la Fiat Panda 2025 : Le véhicule qui répond à toutes vos exigences !

L’Algérie accueille une nouvelle venue sur son marché automobile : la Fiat Panda 2025. Cette dernière version du célèbre modèle italien promet de répondre à toutes vos attentes en matière de confort, de performance et d’innovation technologique. Que vous soyez un conducteur aguerri ou un novice, la Fiat Panda 2025 saura vous séduire par ses nombreuses fonctionnalités et son design épuré.

Préparez-vous à découvrir un véhicule qui allie parfaitement praticité et modernité. Restez connectés pour en savoir plus sur cette nouveauté qui risque de révolutionner le paysage automobile algérien.

Lancement de la Fiat Grande Panda en Algérie : une étape historique pour l’industrie automobile

Le groupe Stellantis a officiellement lancé le nouveau modèle Fiat Grande Panda en Algérie, marquant un tournant majeur dans l’histoire de l’industrie automobile du pays.

L’événement, qui s’est déroulé au Jardin botanique d’El Hamma à Alger, a vu la participation de plusieurs personnalités clés, dont Salem Ahmed Zayed, Secrétaire général du ministère de l’Industrie, et Olivier François, CEO de Fiat. La Grande Panda sera le premier véhicule produit en Algérie en CKD (Complete Knocked Down) dans l’usine de Tafraoui, près d’Oran.

Ce lancement symbolise non seulement une avancée significative pour l’industrie automobile algérienne, mais aussi l’engagement de Stellantis à renforcer la souveraineté industrielle du pays.

La Fiat Grande Panda : un véhicule adapté aux familles algériennes

La Fiat Grande Panda, inspirée de la célèbre Panda des années 1980, a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des familles algériennes. Compacte à l’extérieur mais spacieuse à l’intérieur, elle combine confort, fiabilité et simplicité d’utilisation.

La production de ce véhicule emblématique se déroulera dans l’usine de Tafraoui, où les installations de ferrage et de peinture sont désormais opérationnelles après plusieurs mois d’essais techniques.

La Grande Panda sera le premier véhicule produit en Algérie en CKD (Complete Knocked Down), marquant ainsi une nouvelle ère pour l’industrie automobile nationale.

Stellantis s’engage pour une production locale durable en Algérie

En plus de lancer un nouveau modèle, Stellantis vise à instaurer une production locale durable en Algérie, renforçant ainsi la souveraineté industrielle du pays et préparant l’avenir de son industrie automobile. Dès le début, la Grande Panda bénéficiera d’un taux d’intégration local de 20%.

Stellantis a pris l’engagement audacieux d’augmenter ce chiffre à plus de 30% d’ici 2026, soit deux ans avant les délais réglementaires initialement fixés. Cette initiative ambitieuse témoigne de la volonté du groupe de consolider durablement sa présence en Algérie et de stimuler le développement d’un réseau de sous-traitants locaux.