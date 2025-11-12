Dhafer L’Abidine, fervent défenseur d’un cinéma humaniste et cosmopolite, exprime sa vision

Découvrez les réflexions de l’acteur, scénariste et réalisateur tunisien Dhafer L’Abidine sur le lien entre l’art et le public, partagées lors de la 44e Foire internationale du livre de Sharjah.

Il y a échangé avec l’acteur égyptien Khaled El Sawy et l’émirati Ahmed Al Jasmi sur le passage de l’interprétation à l’écriture, soulignant l’importance de l’empathie et du talent dans la création d’œuvres universelles.

Artiste aux multiples facettes, Dhafer L’Abidine est reconnu pour son engagement en tant qu’acteur, scénariste et réalisateur tunisien.

Sa sensibilité artistique, nourrie par une compréhension profonde du monde qui l’entoure, lui permet de tisser des liens forts avec le public.

Cette connexion se traduit par la création d’œuvres cinématographiques qui transcendent les frontières locales et contextuelles.

En mettant en lumière les valeurs humaines universelles, ses films rayonnent à l’échelle mondiale.

Selon lui, c’est cette conscience des enjeux humains qui donne à une œuvre artistique sa capacité à voyager et à être appréciée partout dans le monde.


J’admire sa manière de parler de thèmes universels sans jamais tomber dans les clichés. On sent qu’il veut créer du lien, pas juste du spectacle.
Yasmine, 29 ans, étudiante en cinéma

Un dialogue enrichissant à la Foire internationale du livre de Sharjah

Lors de la 44e Foire internationale du livre de Sharjah, Dhafer L’Abidine a partagé une table ronde avec l’acteur égyptien Khaled El Sawy et le producteur de théâtre émirati Ahmed Al Jasmi.

Cette rencontre, animée par la journaliste Nada Al Shaibani, a permis aux invités d’échanger sur leur passage entre l’univers du jeu d’acteur, du cinéma et du scénario à celui de l’écriture.

Chacun a pu exprimer son intérêt pour le monde de l’écriture et son impact sur leur parcours professionnel.

 

Dhafer L’Abidine a notamment souligné l’importance de l’écoute et de l’empathie dans le processus créatif, des qualités essentielles selon lui pour créer des œuvres capables de toucher un public international.

La passion de la narration selon Dhafer L’Abidine

Dhafer L’Abidine a mis en lumière son expérience en tant que scénariste, découlant de sa passion pour la narration.

Il a insisté sur l’importance de l’écoute et de l’empathie, deux qualités essentielles pour comprendre et retranscrire les enjeux humains.

Son film « Sofia« , écrit il y a douze ans, est un exemple concret de cette approche humaniste.

Sofia-El-Abidineee

Il a également souligné la nécessité de soutenir l’industrie dramatique, d’améliorer les écoles de cinéma et de multiplier les ateliers spécialisés pour former les étudiants.

Son message est essentiel : sans formation, il n’y a pas de relève. Les jeunes artistes ont besoin d’exemples comme lui pour croire en la force du cinéma arabe.
Mouna, 42 ans, professeure de cinéma

Selon lui, ces initiatives sont indispensables pour transmettre la passion du cinéma et développer le talent des futurs artistes.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.