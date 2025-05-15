Dhaher, le parc géologique tunisien en lice pour intégrer l’élite des géoparcs de l’UNESCO

Dhaher, ce parc géologique tunisien, est en passe de rejoindre le prestigieux cercle des géoparcs reconnus par l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale pourrait bien être une véritable consécration pour ce site naturel d’exception, riche en trésors géologiques et paléontologiques. Mais qu’est-ce qui fait la particularité de Dhaher ? Quels sont les critères d’éligibilité pour intégrer cette liste sélective de l’UNESCO ? Et quelles seraient les retombées pour la Tunisie si Dhaher venait à être distingué ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Le parc géologique de Dhaher : un enjeu majeur pour la Tunisie

La candidature du parc géologique de Dhaher à l’inscription au Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO est actuellement en cours d’examen. Ce projet, lancé en 2016 par l’Office national des mines, revêt une importance stratégique pour la Tunisie. Il s’inscrit dans le cadre de la politique nationale visant à préserver et valoriser le patrimoine géologique et culturel du pays.

L’objectif est de faire reconnaître ce parc, qui s’étend sur 6000 km², comme un patrimoine géologique unique, reflet de l’identité tunisienne et vecteur de rayonnement international. La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné l’importance de ce projet lors d’une réunion de suivi.

Avancement de la candidature du parc géologique de Dhaher

Le dossier de candidature du parc géologique de Dhaher est en bonne voie. Une réunion de suivi, présidée par Fatma Thabet Chiboub, a permis de faire le point sur l’état d’avancement du dossier et les prochaines étapes pour répondre aux critères de l’UNESCO. Le dossier a été officiellement transmis à l’UNESCO le 28 novembre 2024, après avoir franchi toutes les étapes préparatoires.

Deux experts mandatés par l’UNESCO effectueront une visite sur le terrain entre le 20 et le 25 mai pour évaluer le site. Ce projet pilote représente le premier géoparc en Tunisie et le troisième en Afrique, après ceux du Maroc et de la Tanzanie.

Coordination et évaluation pour l’inscription du parc

Les autorités régionales et locales ont déployé des efforts considérables pour finaliser le dossier de candidature du parc géologique de Dhaher dans les délais requis. La ministre Fatma Thabet Chiboub a salué ces efforts, tout en appelant à une coordination renforcée entre les différentes structures concernées.

